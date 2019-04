Die offene Grenze zwischen Nordirland und Irland war nach 30 Jahren Bürgerkrieg zwischen 1969 bis 1998 eine Bedingung für den Frieden. Mit dem Brexit aber muss auch Nordirland die EU verlassen – obwohl die meisten Menschen hier in der Europäischen Union bleiben wollen. Die Sorge ist groß, dass eine harte Grenze den Nordirlandkonflikt wiederaufleben lassen könnte. Zumal die Grenzregion schon heute kaum Perspektiven bietet. Auch die Segregation von Katholiken und Protestanten hält bis heute an. Der Fotograf Toby Binders hat für den Bildband Wee Muckers. Youth of Belfast Teenager aus der nordirischen Hauptstadt begleitet und ihren Alltag dokumentiert. Seine Bilder zeigen: Eine unbelastete Jugend gibt es in Belfast auf keiner Seite.