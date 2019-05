Was wünschen Sie der Bundesrepublik zum 70. Geburtstag? Das wollten wir von Ihnen wissen. In den zahlreichen Zusendungen mahnten viele Leserinnen und Leser zu einer Besinnung auf die nationalsozialistische Vergangenheit der Bundesrepublik – und zu Vorsicht vor rechtspopulistischen Kräften in der Gegenwart. Doch auch der Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und die Meinungsfreiheit waren vielen Gratulanten ein wichtiges Anliegen.

Eine wehrhafte Demokratie

"Ich wünsche mir für die Bundesrepublik, dass sie – anders als die Weimarer Republik – die aufstrebenden Faschisten überdauert, ohne dabei Schaden zu nehmen. Ich wünsche mir, dass von Bundestagsabgeordneten keine Aussagen mehr getroffen werden, nach denen die NS-Verbrechen und zwei deutsche Angriffskriege nur ein 'Vogelschiss' seien. Oder dass sie sich mit der Hand am Herzen neben der Wolfsschanze ablichten lassen. Ich wünsche mir, dass all der Spuk der Geister, die vor über 70 Jahren einmal das Land heimgesucht haben, der Vergangenheit angehört.

Das alles ist nur zu erreichen, wenn die Demokratie wehrhaft bleibt. Wenn Wähler wehrhaft bleiben gegen Stimmungsmacher und Manipulatoren, die ein Klima der Angst und des Hasses schaffen wollen. Es gibt so viel Wichtigeres: den Klimawandel zum Beispiel. Oder aber die zahllosen sozialen Fragen, zu denen Rechts-Außen zwar immer eine Meinung hat, aber nie einen produktiven Lösungsvorschlag." User/in Dr.Gott



Die Freiheit der anderen

"Ich wünsche mir Einigkeit: Alle Bundesländer sollten sich ihrer Verpflichtungen bewusst sein und diese annehmen. Ja, auch du, Bayern.

Ich wünsche mir Recht: Unser juristisches System kennt keine Privilegierten. Korruption muss ans Tageslicht gezerrt werden.

Ich wünsche mir Freiheit: Damit meine ich vor allem den Respekt vor den 'Freiheiten', die nicht von der eigenen Person, sondern von anderen wahrgenommen werden. Hier haben wir noch viel Spielraum nach oben." User/in Kemal Altun

Mehr Gelassenheit und weniger Hysterie

"Ich wünsche diesem reichen Land, dass es seine alt gewordenen Bürger nicht mit Almosen abspeist. Dass ich nicht länger Rentner im Mistkübel nach Pfandflaschen wühlen sehen muss. Ich wünsche diesem Land mehr Gelassenheit und weniger Hysterie, wenn jemand anders denkt. Ich wünsche den Bewohnern dieses Landes, dass sie hin und wieder hochblicken und sich anschauen und ein freundliches Lächeln füreinander übrig haben." User/in Charlotte van H.

Große Würfe

"Ich wünsche mir, dass die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland wieder proaktiv gestaltet wird, dass die Erstarrung in eine Politik der Verwaltung zu Ende geht. Ich wünsche mir eine Rückkehr der Intellektualität in die Politik, eine positive Vision, einen konkreten Masterplan für die Bewältigung der immensen Herausforderungen, die unmittelbar vor uns liegen – sozial, ökonomisch, ökologisch, geopolitisch. Erarbeitet und betreut von Experten, nicht von Lobbyisten. Ich rede hier von großen Würfen, die mit der Erkenntnis beginnen müssen, dass sich die globalen Rahmenbedingungen rasant wandeln. Und damit meine ich eine aktive Gestaltung und Teilnahme an diesen Veränderungen, nicht ein Reagieren nach Standardrezept auf Tagesbasis. Und eine grundsätzliche Ausrichtung am Gemeinwohl, nicht an Partikularinteressen." User/in vonZeitzuZeit

Eine Reflexion der Bonner Republik

"Ich wünsche der Bundesrepublik eine Reflexion des Rassismus und des Sexismus der alten Bonner Republik. Das sollte helfen, heutige verfassungsfeindliche Auswüchse zu verstehen. Warum wird immer noch erklärt, dass es einmal eine 'gute, alte Zeit' hier im Land gab? Die Bonner Republik war voller Ressentiments und Ausschlüssen von freiheitsliebenden Menschen." User/in Horathio

Für Glückwünsche ist es nie zu spät – was möchten Sie der Bundesrepublik zum 70. Geburtstag mit auf den Weg geben? Schreiben Sie Ihre Gedanken in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine Mail an community-redaktion@zeit.de.