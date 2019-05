Früher hörte man hier keine Kreissäge, so einfach ist das. Da gab es keine Mähdrescher oder Motorsensen oder Traktoren. Und niemand ist falsch von der Autobahn abgebogen, durch den Ort gerast und im Rückwärtsgang wieder raus.

Gerhard Lorenz, gelernter Fernsehmechaniker und seit 1964 auf dem Hof – Hausnummer 4 –, sieht rüber zu Heidrun Lorenz, seiner Frau, "das älteste Ehepaar von Kleinbockedra". Sie sitzen in ihrer Stube und erzählen von den Festen, die es im Dorf einst gab. Das Maibaumsetzen. Die Jahresendfeiern der Feuerwehr.



"Das Dorf war zu DDR-Zeiten schöner. Gemütlicher", sagt sie.



"Nein, sicherer", sagt er.



"Abends ging man raus und hat ein Schwätzchen gehalten."



"Oder eine Flasche Bier getrunken."

Und hier, in ihrem Wohnzimmer, war damals die "Schänke". "Ohne die Vertäfelung an der Wand. Dort war Sandstein." – "Da haben die Männer immer ihre leeren Schnapsgläser draufgestellt."

"Vielleicht haben wir besser gelebt als heute."

Himmel über Thüringen: Kleinbockedras Umgebung. © Meiko Herrmann für ZEIT Online

Die Lorenz' sind Bewohner der kleinsten selbstverwalteten Gemeinde Ostdeutschlands. Kleinbockedra: ein Idyll zwischen Wald und Hügeln des thüringischen Saale-Holzland-Kreises. Sechs Kilometer südöstlich von Jena, knapp drei Quadratkilometer Fläche. Ein Friedhof, ein Spielplatz, eine Bushaltestelle. 17 bewohnte Häuser. 36 Menschen. Davon aus Westdeutschland: null.

Anders als in den Nachbarorten ist nach der Wende kein Westdeutscher nach Kleinbockedra gezogen, in dieses Stück ostdeutsches Land, auf dem man finden kann, was viele suchen: Natur, bezahlbare Miet- und Kaufpreise. Die Nähe zur Stadt.

Nicht eine Westdeutsche wohnt in diesem Ort mit Fachwerk, Holzscheitstapeln und Jägerzäunen. Wo man zu flüstern beginnt, so still ist es, und der Himmel auffällt, weil wenig von ihm ablenkt. In "Bocker", wie man hier sagt, gibt es keinen Bäcker, keine Kirche, keine Schänke mehr, und die Straße, die sich durchs Dorf windet, heißt "Dorfstraße". Sie führt um eine Verkehrsinsel und dann zurück in die Richtung, aus der man gekommen ist: aus Kleinbockedra hinaus.



Fehlt hier der Platz? Zieht lieber ins Mainzer Umland, wer aus Mainz kommt? Oder wollen am Ende doch alle nach Berlin?

Oder liegt es auch am alten leidigen Thema: dass man immer noch "Wessi" und "Ossi" sagt und Vorurteile weiterträgt wie ein kostbares Erbstück?

"Ich sag mal", sagt Gerhard Lorenz, "kommt drauf an, wie sie sich aufführen, die Wessis." Er lacht. Einen Wessi kannte er, das war ein "typischer". "Sohn vom Großbauern, der in den Westen abgehauen ist." Er trug einen schwarzen Mantel und Akten unterm Arm und unterstellte den Bockerschen, sie hätten seinen goldverzierten Pferdeschlitten – "wie es sie früher gab" – geklaut. Lächerlich, sagt Lorenz, wann hätten sie das tun sollen? "Der Arbeiterbus kam halb sechs. Früh halb sechse fort, abends halb sechse heim. Und dann gings aufs Feld."

Sicher, der Osten habe Vorurteile, sagt er. Nicht nur gegenüber dem Westen. Obwohl sie nach dem Krieg Vertriebene aus Pommern und Schlesien im Dorf aufgenommen hätten – im eigenen Hof eine Mutter mit drei Kindern – sei man "Fremde" nicht gewohnt. "In der DDR gab's keine Gastarbeiter aus Griechenland oder Italien." Und die sogenannten Vertragsarbeiter aus Polen und Vietnam? "Die sind nicht aufgefallen. Die waren so ruhig."

Wie haben Sie beide den Westen erlebt?

"Normal."

"Ich hab erst mal dumm gefragt, wie man 'ne Kiwi isst."

17 bewohnte Häuser. 36 Einwohner. Davon aus Westdeutschland: null. © Meiko Herrmann für ZEIT Online

Die Lorenz‘ wissen, wer im Dorf Stasi-Offizier und "in der Partei" war. In den Neunzigern wollten sie eigentlich ihre Akten einsehen, haben dann aber die Lust verloren. "Dann liest du das und dir treibt's den Blutdruck hoch und du hast nichts davon."

Es ärgert sie, dass in Kleinbockedra fünf Laternen stehen und vor ihrem Hof keine. Und Ärgernisse gibt es in "Bockedra" einige, nicht immer halten sich alle an die Ruhezeiten. Manchmal zeigen sich die Nachbarn untereinander an, etwa die in Hausnummer 9 die in Hausnummer 10 (Anbau ohne Baugenehmigung) oder die in Hausnummer 10 die in Hausnummer 6 (Zwetschgenbaum geklaut), und die in Hausnummer 3 hat die in Hausnummer 2 zum Schiedsgericht geführt (Zaunstück demoliert).

Aber wegziehen?

"Nee", sagt Gerhard Lorenz. "Es sei denn, man trägt mich raus."

"Dorf der sieben Burgen" sagen sie im Umkreis auch zu "Bockedra". Weil man dort angeblich für sich bleibe, hinter den eigenen Backsteinmauern, wenn man nicht gerade den Feldweg zur sogar angeblich schönsten Linde Thüringens entlangspaziere – und andere gern von sich fernhalte. Die Gräben zwischen den Burgen lägen tief, erzählt man sich, und nicht für jeden, der um Einlass bitte, werde die Zugbrücke ausgefahren.

Wie kommt man hier an?

Längengrad 11,65. Breitengrad 50,85.

Josephine Kühnemund, 2015 aus Jena nach Kleinbockedra gezogen – in ein denkmalgeschütztes Gut, das sie und ihr Mann renovieren. © Meiko Herrmann für ZEIT Online

Hausnummer 7. Kühnemunds sind 2015 aus Jena hergezogen und wurden lange "Neuheyners" genannt, weil die Vorbesitzerin des Hofes, den sie Stück für Stück renovieren, "Fräulein Heyner" hieß. "Würde Fräulein Heyner gefallen, wie wir ihre Zimmer verändern?", fragt sich Josephine Kühnemund ab und zu. 31 ist sie und Assistenzärztin, Mutter, verheiratet; eine Frau, die sofort die Tür öffnet, Espresso anbietet und zur Scheune hinterm Haus führt, die sie zurzeit abtragen, damit der Garten größer wird und der Blick frei: Wolken und Wiesen. "Ob Fräulein Heyner ihre Blümchentapete vermisst?"

Ein denkmalgeschütztes Gut aus dem Jahr 1808, 200 Quadratmeter Wohnfläche. Einige Zimmer sind schon fertig, mit ihnen haben sich die Kühnemunds kürzlich bei der Zeitschrift Schöner Wohnen um "die schönste Modernisierung" beworben. Die Dachbalken sind freigelegt, die Flurwand leuchtet blau. In der offenen Küche stehen Kräutertöpfe, ein teurer französischer Bräter.

Kleinbockedra ist womöglich offener als so manche westdeutsche Kleinstadt, wo sie den Rasen in ihren Vorgärten messen. Josephine Kühnemund, Ärztin

Ursprünglich sei sie aus Leißling bei Weißenfels, erzählt Kühnemund, "wo die AfD so hohe Ergebnisse erzielt, dass man sich schämen muss". Sie verstehe sich gut mit allen im Dorf, auch wenn es eigenwillige Charaktere gebe. "Stimmen, die mir nicht so passen."

Im Dorf ohne Wessis © Meiko Herrmann für ZEIT Online

Als neulich in ihrer Yogagruppe in Großbockedra, dem Nachbardorf, darüber diskutiert würde, weshalb man deutsche Soldaten für Bundeswehreinsätze ins Ausland schicke und gleichzeitig "ängstliche Flüchtlinge" aus Kriegsgebieten aufnehme, hat sie sich eingemischt. "Ganz ehrlich", Kühnemund hält ihre hellen Haare zurück, "ich würde mein letztes Geld zusammenkratzen und abhauen, um mein Kind zu retten, wenn es hier Krieg gäbe."

"Diese generelle Angst vor etwas Fremdem", sagt sie, die verstehe sie nicht. "Die gäbe es wahrscheinlich auch, wenn eine westdeutsche Familie herziehen würde."

Andererseits: Es gebe auch eine große Offenheit im Dorf. Versuche, die Gemeinschaft aufrechtzuhalten. Zwei Mal im Jahr kommen alle zum "Dorfplatz", zur Ecke um die Verkehrsinsel, um das Unkraut zu entfernen. Beim Rasenflächenmähen wird sich abgewechselt. Und als die Kühnemunds zuletzt Besuch von einem befreundeten Paar aus Sri Lanka bekamen, "wurde interessiert nachgefragt und freundlich gegrüßt".

Da sei Kleinbockedra, meint Josephine Kühnemund, womöglich offener als manche westdeutsche Kleinstadt, "wo sie den Rasen in ihren Vorgärten messen". Wenn sie mit ihrem Mann über die ehemalige Grenze fährt, drehen sie manchmal ein Ost-Klischee um wie Karten beim Memory. "War klar, dass wir jetzt im Westen sind", sagen sie dann, "hier wird die Autobahn so schlecht."

"Wieso bezahlt man den Leuten in Ost und West ungleiche Gehälter und befördert ihren Neid?", fragt sie. "Wieso wurde meine Kommilitonin aus Bayreuth ständig gefragt, warum sie im Osten studiert?"

Und warum, fragen sie in Bockedra, fährt eine westdeutsche Journalistin in ein ostdeutsches Dorf, in dem es keine Westdeutschen gibt?

1/8 Der Saale-Holzland-Kreis in Thüringen © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 2/8 Ingo Winkel, Bewohner von Kleinbockedra, hat für seine Kinder im Garten eine eigene Seilbahn gebaut. © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 3/8 Sieht aus wie im Schwarzwald? Ist aber Kleinbockedra. © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 4/8 Monika Kempf-Mehlhorn, die ehemalige Bürgermeisterin von Kleinbockedra, in ihrer Garage © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 5/8 Im Haus Nummer 7 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 6/8 Familie Kühnemund, die aus Jena nach "Bocker" gezogen ist, lässt die alte Scheune hinter ihrem Haus abtragen. Damit der Garten größer wird und der Blick frei. © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 7/8 Der Maibaum aus dem vergangenen Jahr © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 8/8 Im Gemeindehaus © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE

Hausnummer 15.

"Sind Sie Ossi oder Wessi?"

"Wessi."

"Raus!"

Gelächter in der Verwaltung. Zwei Frauen und fünf Männer sitzen an einem langen Tisch im Hinterzimmer des Gemeindehauses, in dem man den verblichenen DDR-Glanz an der Tischdecke zu spüren scheint, sie ist rutschfest und aus Plastik. Kleiderkataloge liegen aus. Gebietspläne hängen aus; die vorläufigen Bundestagswahlergebnisse von 2013. Wahlbezirk 0001 Kleinbockedra: ganz oben steht die CDU gelistet, ihr schwarzer Balken ist lang.

Lars Koszarek, seit 2016 ehrenamtlicher Bürgermeister von Kleinbockedra. © Meiko Herrmann für ZEIT Online

Der Gemeinderat tagt. Stefan, Ingo, die Wüstens, Frau Franke-Polz und ihr Sohn. Am Kopfende sitzt Lars Koszarek, ehrenamtlicher Bürgermeister seit 2016. Die Themen: ein Termin im Frühling für den Dorfputz. Wohin mit den gemähten Grasresten? Auffüllen der Zisterne. Zuletzt, als Bier in der Runde verteilt wird: Ost-West.

"Ich dachte, ich sterbe im Sozialismus."

"Im ersten Jahr nach der Wende war noch Euphorie da, auf beiden Seiten, das waren ehrliche Gefühle. Im zweiten oder dritten Jahr war das schon verblasst."

"Hat im Dorf schon mal einer AfD gewählt?"

"Klar."

"Echt?"

"Klar. Auch NPD."

"Ein typischer Wessi ist ein guter Schauspieler. Er kann eine Geschichte aufbauschen, aber weiß sich nicht zu helfen. Muss er auch nicht. Ihm wird geholfen."

"Waren Sie eigentlich schon in Haus Nummer 10?"

"Man sagt: Ein Ossi kann aus Scheiße Bonbons machen."

"Warum in Bocker keine Wessis wohnen? Es gibt keine Bauplätze. Punkt."

Könnten Sie sich denn vorstellen, nach Westdeutschland zu ziehen?

"Nee."

"Nee."

"Waren Sie schon in Haus Nummer 10?"

Hausnummer 10. Monika Kempf-Mehlhorn in ihrem Garten. Sie war knapp zwölf Jahre Bürgermeisterin von Kleinbockedra. © Meiko Herrmann für ZEIT Online

Hausnummer 10. Monika Kempf-Mehlhorn hat am offenen Fenster gestanden, "ich komm mal runter" gerufen und ihren Max dazu geholt, Kaffee gekocht, Kekse gebracht; Schwarz-Weiß-Fotos aus den Jahren 1904 und 1924, auf denen die frühere Dorfgesellschaft mit Hüten und Schürzen posiert. Kempf-Mehlhorn war "ostdeutsche Managerin mitten unter Wessis", für die IT-Prozesse bei einem Technikkonzern verantwortlich und knapp zwölf Jahre Bürgermeisterin von Kleinbockedra.

Und so war es früher: die Bewohner von "Bocker" zu Beginn des 20. Jahrhunderts. © Meiko Herrmann für ZEIT Online

Die längste Zeit war man zufrieden mit ihr. Sie hat "den Laden geschmissen", sagen sie im Dorf. "Hat nach einer Gehirnblutung weitergemacht." Erst irgendwann, nach und nach, soll sie die Bockersche Kommunalpolitik zu selbstständig betrieben haben. Sie soll dem Gemeinderat keine Antworten mehr gegeben und bloß noch das Abnicken ihrer Entscheidungen erwartet haben. Von einer "Alleinherrschaft" ist die Rede, als hätten sie es mit einer Diktatorin zu tun gehabt. Kleinbockedra hat ihre Bürgermeisterin per Abwahlverfahren aus dem Amt gehoben, mit 15 Ja-Stimmen; "deutlich!", hat damals ein Bürger gerufen.

Max Kempf sagt: "Diese Wahl hat mich schwer getroffen." Er kommt aus der Schweiz, die Anfangszeit im Dorf sei ihm schwergefallen. Monika Kempf-Mehlhorn sagt: "Ich erwarte eine öffentliche Entschuldigung."

Es ist wie bei jedem Konflikt: Er verhärtet sich, wenn die eine Seite nicht mehr mit der anderen spricht und aus Empathie allmählich Argwohn wird. Unter 36 Einwohnern bilden sich Lager, die glauben, es besser zu wissen und Annäherungen nicht mehr nötig zu haben; ähnlich denen zwischen Ost und West, links und rechts, links und Mitte, weiß und PoC, cis und trans. Innerhalb der eigenen Gruppe bestätigt man sich selbst und häuft über die andere Gruppe Gerüchte an.

Rural Legends:

"Der klaut Holz."

"Die mausen."

"Ein Investor will das ganze Land kaufen."

"Da sind riesige wirtschaftliche Interessen dahinter."

"Die gönnen mir nichts."

Nahe dem Waldstück der ehemaligen Bürgermeisterin Monika Kempf-Mehlhorn © Meiko Herrmann für ZEIT Online

Morgens, halb zehn in Deutschland. Während in Städten, wie jeden Samstag, die Hochzeitskolonnen hupen und Rettungswagen mit Sirenen überholen, während Menschen ihre Mietautos nicht finden, im Supermarkt der Pfandflaschenautomat stockt und Restbetrunkenen auf Bahnsteigen schlecht wird, klopft in Kleinbockedra ein Specht. Die Sonne steht noch tief, die Tannen werfen Schatten. Im Maibaum flattern die weißen und blauen Bänder vom letzten Jahr.

Wüstens – eigentlich heißen sie "Wüst" – werden demnächst zwei Pizzaböden belegen und in ihren selbst gebauten Lehmofen schieben. Guido Wüst wird zeigen, was er außerdem gebaut hat, die Garage und das Gewächshaus, ein Lastendreirad, die Eckpfeiler im Garten. Ein Windspiel, das Geländer, die Außentreppe. "Jede Stufe einzeln gegossen."

Ilona Wüst wird sagen, "man wird noch eine Weile an früher denken und sich Fragen stellen", jetzt, wo die deutsche Teilung wieder Thema war. "Rübermachen", "Planerfüllung". West-Zuzug, braucht es das? Und gibt es ihn wirklich nicht, weil es, wie es in Bockedra heißt, halt an Baugebiet fehle, die umliegenden Waldstücke zu viele Besitzer hätten? "Vielleicht fragen Sie das mal die Wessis, warum die nicht kommen?"

Der Thüringer an sich ist leicht mufflig. Lars Koszarek, Bürgermeister

Ingo wird mit seinen zwei Kindern ins Grüne gehen, sie auf die Schaukel und ihre Seilbahn heben.

Die Kühnemunds wollen nach Weimar fahren.

Und Lars Koszarek, der amtierende Bürgermeister, Hausnummer 5, will gleich in den Urlaub. Er packt Koffer und Taschen in seinen Kombi, läuft zwischen Auffahrt und Haus hin und her. Koszarek wurde "einfach gewählt", wie er sagt, und hat die Wahl dann angenommen. Er fand nicht richtig, wie das mit seiner Vorgängerin lief.

Die Kommunikation im Ort sei immer schwierig gewesen, meint er und das, da der Thüringer doch an sich schon leicht mufflig sei. Wo Gier und Missgunst eben begünstigt würden, wenn man sein Umfeld kenne und das Umfeld klein sei. "Was interessiert mich in 'nem Zehngeschosser, ob der drei Etagen über mir die Bohrmaschine noch um zwölf anstellt?"

© privat Annabelle Seubert Redakteurin im Ressort X zur Autorenseite

Und das, meint er, wo Kommunikation doch alles sei. Das A und O. Das Wichtigste in jeder Beziehung. Der freundschaftlichen, nachbarschaftlichen – und der romantischen.

Eben ist seine Freundin angekommen, sie haben bei ihm gefrühstückt und wollen jetzt los, zum Skifahren nach Südtirol. Beim Skifahren haben sie sich auch kennengelernt. Ein Zufall. Koszarek hatte damals gar nicht recht verreisen wollen.

Und jetzt ist sie da. Immer öfter. Meistens am Wochenende. Die beiden führen eine Fernbeziehung – noch. Bald wird sie zu ihm ziehen, "sukzessive", "peu à peu". Kleinbockedra gefällt ihr. "Man muss offen sein, oder?" Sie kommt aus Westberlin.

Im Dorf ohne Wessis © Meiko Herrmann für ZEIT Online

—

Dieser Artikel ist Teil des ZEIT-ONLINE-Schwerpunktes "Die große Wanderung" aus unserem neuen Ressort X. Eine Auswahl weiterer Schwerpunkte finden Sie hier.

Text: Annabelle Seubert

Redigatur: David Hugendick

Fotografie: Meiko Herrmann

Bildredaktion: Michael Pfister, Andreas Prost

Gestaltung & technische Umsetzung: Christoph Rauscher, Julian Stahnke, Julius Tröger