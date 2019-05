"Für mich", sagt Heimatminister Horst Seehofer in einem Interview in der aktuellen ZEIT, "ist Heimat schlicht und einfach, wo ich mich zu Hause und geborgen fühle, wo ich merke: Da gehöre ich dazu." Diese Definition scheint zunächst einmal ausgesprochen anschlussfähig: Wer würde nicht unterschreiben, dass "Heimat" mit Zugehörigkeit und Geborgenheit zusammenhängt?

Doch ganz so harmlos und simpel scheint Seehofers Heimatbegriff dann doch nicht zu sein. Vor gut einem Jahr erkämpfte die bayerische CSU in den Koalitionsverhandlungen, dass auf Bundesebene ein neues Heimatministerium gegründet wurde – angesiedelt im Innenministerium. Der offizielle und sperrige Name lautet nun: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Ein Ministerium für Geborgenheit?



Die Umbenennung des Innenministeriums ist Symptom einer Konjunktur, die der Heimatbegriff seit einigen Jahren erlebt. Aber was ist Heimat? Ein durch seine Kulturgeschichte zwingend konservativer Begriff, der stets auf die Illusion einer Rückkehr zum Vergangenen verweist? Ausdruck einer Diskursverschiebung nach rechts? Oder aber eine Möglichkeit für Parteien links der Mitte, auf konservative Bedürfnisse einzugehen und sich so eine neue Wählerschaft zu erschließen? Der Begriff Heimat wird oft als Abgrenzung zu anderen benutzt. Doch für die meisten Deutschen geht es um etwas anderes. Das zeigen die Ergebnisse der ZEIT-Vermächtnis-Studie.

"Zurückerobern kann man den Begriff der Heimat schon alleine deshalb nicht, weil er nie ein progressiver Begriff war", schrieb der österreichische Journalist Robert Misik vergangenen Sommer in der ZEIT. "Aber vielleicht kann man ihn mit zusätzlicher Bedeutung aufladen, das Konzept der Heimat mit mehr vom Subjektiven, Intimen von Heimat versehen. Heimat als all das, was Nahwelt ist."

Ein Gefühl der Verwurzelung?

In diesem Sinn möchten wir uns an Sie wenden: Was bedeutet Heimat für Sie auf persönlicher Ebene? Wann, wo und mit wem fühlen Sie sich heimisch? In welchen Situationen verspüren Sie ein Gefühl der Verwurzelung – ganz unabhängig von einem Ministerium?

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Gedanken im Formular oder im Kommentarbereich schildern. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

