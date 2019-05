Großunternehmen wie BMW sollen kollektiviert werden, private Vermietung abgeschafft und die Verteilung von Profit demokratisch geregelt werden – anders, so Juso-Chef Kevin Kühnert in einem Interview mit der ZEIT, sei die "Überwindung des Kapitalismus" nicht möglich.



Kühnerts Thesen zum Sozialismus erzeugen Aufregung und Entrüstung: Stimmen aus Union, FDP und AfD kritisierten seinen Vorstoß scharf. Auch aus der SPD kommt Kritik: Parteigenosse Johannes Kahrs fragte via Twitter, was Kühnert wohl "geraucht" habe.



Aber was ist das überhaupt?

In den Kommentarspalten von ZEIT ONLINE wird viel über die Aussagen des Juso-Chefs diskutiert. Sind die einen irritiert von seinen Forderungen, gibt es durchaus Stimmen, die Kühnerts Thesen befürworten. In den Diskussionen schwingt immer die Frage mit: Von welchem Sozialismus ist hier überhaupt die Rede? Deswegen wollen wir Sie fragen: Was verstehen Sie unter Sozialismus?



Haben Sie sich schon einmal damit beschäftigt? Denken Sie bei diesem Wort an die DDR, an gesellschaftliche Ungerechtigkeit? Oder daran, dass wir eine längst überfällige Debatte beginnen sollten, in welchem System wir eigentlich leben wollen – an eine Utopie?

