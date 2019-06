Zwei Eurofighter-Jets der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das teilte das Innenministerium in Schwerin mit. Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Worten eines Ministeriumssprechers nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt.



#Flugunfall. Zwei #Eurofighter nach Kollision in der Luft im Raum Laage abgestürzt. Beide Piloten konnten den Schleudersitz betätigen. #Team_Luftwaffe informiert fortlaufend. — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) 24. Juni 2019

Die beiden Jets sind nach Angaben der Bundeswehr bei Luftkampfübungen verunglückt. An der Übung sei auch ein dritter Eurofighter beteiligt gewesen. Dieser habe nach dem Unglück gegen 14.00 Uhr im Luftraum über Plau am See auch zwei Fallschirme niedergehen sehen und gemeldet. Die Luftwaffe teilte mit, dass beide Piloten den Schleudersitz betätigt hätten. Einer der Piloten wurde von Rettungsmannschaften in einer Baumkrone lebend gefunden. Die Suche nach dem zweiten Piloten laufe auf Hochtouren. Dabei seien nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium auch zivile und militärische Hubschrauber im Einsatz.

Die beiden abgestürzten Maschinen gehören zum Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff", das in Laage bei Rostock stationiert ist. Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) wird an die Unglücksstelle fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, wie sein Sprecher sagte.

Die Bundeswehr besitzt insgesamt 128 Eurofighter, von diesen gelten 81 als "verfügbar" und lediglich 39 als "einsatzbereit". Diese Zahlen stammen aus dem Jahr 2017. Es war das letzte Jahr, in dem die Bundeswehr offiziell mitteilte, wie viele Kampfsysteme überhaupt funktionsfähig sind. Seitdem werden die entsprechenden Zahlen als geheim eingestuft – wohl als Reaktion darauf, dass sie viele der teuren Waffensysteme aufgrund fehlender Ersatzteile und anderer Mängel nicht eingesetzt werden können.