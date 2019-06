Zweimal im Jahr wird überall in der Europäischen Union die Uhrzeit umgestellt. Der letzte Sonntag im März markiert offiziell den Beginn der Sommerzeit, die Uhren werden eine Stunde vorgestellt. Am letzten Sonntag im Oktober geht es dann wieder eine Stunde zurück zur normalen Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), oft einfach Winterzeit genannt.



Eigentlich sollte mit diesem Hin und Her 2019 schon Schluss sein. In einer Umfrage hatte sich eine stark von Deutschland bestimmte, nicht repräsentative Mehrheit aus 84 Prozent der teilnehmenden EU-Bürgerinnen und Bürger für ein Ende der Zeitumstellung ausgesprochen. Das EU-Parlament hatte im März dieses Jahres daraufhin mehrheitlich für eine Abschaffung gestimmt.



Doch bei der Umsetzung brauchen die EU-Staaten mehr Zeit als gedacht. "Es scheint, dass die meisten Mitgliedstaaten mehr Zeit benötigen", heißt es in einem öffentlichen Dokument der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft. Über das Dokument hatte zuerst die Funke Mediengruppe berichtet, zu der Lokalzeitungen wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die Thüringer Allgemeine oder das Hamburger Abendblatt zählen.



Die EU-Kommission hatte im Sommer vorgeschlagen, die Zeitumstellung in der EU schon 2019 abzuschaffen. Anschließend könne jedes Land selbst entscheiden, ob es dauerhaft die Sommerzeit einführen will oder ganzjährig bei der MEZ, der Winterzeit, bleibt. Die Mitgliedsstaaten brauchen aber mehr Zeit, um sich auf eine Linie zu einigen. Am kommenden Donnerstag wollen die für das Thema verantwortlichen EU-Verkehrsministerinnen und -minister darüber diskutieren. Eine Entscheidung wird aber nicht erwartet.



Europa soll kein Flickenteppich aus Zeitzonen werden

In dem Schreiben aus Rumänien, das derzeit den Vorsitz der EU-Staaten innehat, heißt es: Die bisherigen Diskussionen hätten klar gemacht, dass "ein EU-weit harmonisierter und koordinierter Ansatz von entscheidender Bedeutung ist, um Zeitzonen-Flickenteppiche zu vermeiden und das reibungslose Funktionieren des EU-Binnenmarktes zu gewährleisten". Trotz Aufforderung hätten bislang nur wenige Länder ihre nationale Position dargelegt. Die Staaten müssten noch Konsultationen in der Regierung, mit Interessengruppen, Bürgern und Nachbarstaaten abschließen, bevor sie sich positionierten.