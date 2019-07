Amtlich war der Begriff nie, dennoch setzte er sich durch: Gastarbeiter. Das war die Bezeichnung für Menschen, die ab den Fünfzigern aus dem Ausland als temporäre Arbeitskräfte nach Deutschland kamen. Nach dem Krieg war die Wirtschaft schnell gewachsen, aber es fehlte an Personal, vor allem in der industriellen Massenfertigung, der Schwerindustrie und dem Bergbau.

1955 unterzeichnete Konrad Adenauer, damals Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, das erste Anwerbeabkommen mit Italien. Bis 1968 folgten weitere Abkommen mit Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Südkorea, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Die DDR schloss ebenfalls Abkommen ab, mit ihren sozialistischen Bruderstaaten: Die sogenannten Vertragsarbeiter kamen ab 1968 zunächst aus Ungarn, später auch aus Algerien, Kuba, Vietnam, Angola und Mosambik. Auch nach Österreich kamen Arbeitskräfte aus dem damaligen Jugoslawien und der Türkei.



Bereits damals wurde das Konzept kritisiert: Die Gastarbeiter sollten nur zum Arbeiten kommen, ein dauerhafter Aufenthalt war nicht erwünscht. Sie verrichteten körperlich schwerste Arbeit, die sich viele Deutsche ersparten, und erhielten dafür vergleichsweise wenig Lohn. Zudem mussten sie in teils abgelegenen und nach Geschlechtern getrennten Wohnheimen leben und nach einer bestimmten Zeit in ihre Herkunftsländer zurückkehren.



Ein Teil der vermeintlichen Gäste ist trotz allem geblieben, sie haben Kinder und Enkelkinder bekommen. Ohne die ausländischen Arbeitskräfte, das ist historischer Konsens, wäre das Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik und in Österreich nicht so schnell erreicht worden.



Im Rahmen unseres Schwerpunkts Deutschland 70/30 möchten wir Sie gern nach Ihren Geschichten fragen: Stammen Sie aus einer sogenannten Gastarbeiterfamilie? Als was haben Sie, Ihre Eltern oder Ihre Großeltern gearbeitet? Wie wird in Ihrer Familie an die Anfangszeit in Deutschland erinnert? Empfinden Sie Ihre Leistung, die Leistung Ihrer Eltern und Großeltern als ausreichend gewürdigt? Wie sieht Ihr Blick auf Deutschland aus?



powered by Typeform

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erfahrungen und Geschichten im Formular oder im Kommentarbereich schildern. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

In diesem Kommentarbereich werden nur Antworten auf die oben gestellten Fragen veröffentlicht. Bitte nutzen Sie zur Diskussion über verwandte Themen die Kommentarbereiche unter den entsprechenden anderen Texten auf ZEIT ONLINE.