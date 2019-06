Der Anfang

Im September 2011 ruft die damals 22-jährige Cora Bayer* das erste Mal die Polizei. So gibt sie es später bei ihrer Anwältin zu Protokoll. Ihr Freund war betrunken nach Hause gekommen und wollte Sex, sie nicht. Er habe sie daraufhin bespuckt, geschubst, beleidigt, sagt sie. Die Polizei fährt wieder, muss erst ein zweites Mal kommen, bis sie ihn mit auf die Wache nimmt.

ZEIT ONLINE: War dies das erste Mal, dass Ihr Partner Ihnen gegenüber gewalttätig wurde?

Cora Bayer: Ja, aber es gab Warnzeichen, die ich übersehen wollte. Wir waren erst ein halbes Jahr zusammen und sind schon in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Alle kannten ihn als charismatischen, eloquenten Mann, er war sehr beliebt. Aber er war auch extrem schwer zufriedenzustellen. Alles was ich tat, war falsch.

ZEIT ONLINE: Wie haben Sie reagiert, als Ihr Freund aus der Ausnüchterungszelle zurückkam?

Bayer: Ich war überfordert. Er kam zurück, war erst wütend und hat dann plötzlich den Kopf in meinen Schoß gelegt und geweint. Nach diesem Tag haben wir nicht mehr davon gesprochen. Ich passe nicht in eine typische Opferrolle, fand ich. Ich habe gedacht, dafür bin ich zu intelligent. Ich schäme mich noch heute unglaublich dafür. Nach diesem ersten Vorfall habe ich auch keine Anzeige erstattet. Der Polizist riet mir zwar dazu, sagte aber auch, die Aussichten auf Erfolg seien schlecht. Das wurde später bestraft.

Die Tat

Am 4. Juni 2012, also fast ein Jahr nach dem ersten Vorfall, so wird das Gericht später feststellen, kommt es in der gemeinsamen Wohnung in einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg zu einem Streit, in dessen Verlauf der Partner von Cora Bayer sie beleidigt, sie gegen den Küchentisch stößt, ihr das Handy entreißt und es zerstört. Dann verschließt er die Wohnungstür, steckt alle Schlüssel in seine Hosentasche. "Obwohl die Geschädigte in den folgenden etwa 1 ½ Stunden immer wieder laut brüllend forderte, die Wohnung verlassen zu dürfen und insoweit alles versuchte, entriegelte der Angeklagte die Tür nicht, sondern hielt die Geschädigte gegen deren Willen in der Wohnung fest", erklärt das Amtsgericht. Eine ganze Woche lang wird Cora Bayer immer wieder der Gewalt ihres Partners ausgesetzt sein.

ZEIT ONLINE: Gab es einen Auslöser für den Streit?

Bayer: An diesem Montagmorgen war ich krank und wollte mich erholen. Er blaffte mich an, dass ich mich um nichts kümmern würde und nichts wert sei, beschimpfte mich als Fotze. Er hat die Wohnungstür abgeschlossen und den Schlüssel eingesteckt. Ich wurde wütend, hab mein Klapphandy genommen, um wieder die Polizei zu rufen. Er hat es genommen und zerbrochen.

ZEIT ONLINE: Konnten Sie in dem Moment reagieren, sich vielleicht sogar wehren?

Bayer: Die Gewalt geschah so plötzlich, und es hat lange gedauert, bis bei mir ankam, was das bedeutet. Es war alles verzerrt. Ich habe nicht fassen können, dass mich jemand einsperrt. Mir war durchaus bewusst, dass es nicht okay war, aber gleichzeitig wollte ich das nicht wahrhaben. Das hätte bedeutet, dass es dann real ist. Es war auch ein Mechanismus, mich davor zu schützen.

Am Nachmittag des selben Tages geht die Gewalt weiter, notiert das Gericht: "Nachdem die Geschädigte den Angeklagten immer wieder vergeblich aufgefordert hatte, die Wohnung verlassen zu dürfen, rief sie zunächst laut um Hilfe und trommelte schließlich mit den Fäusten gegen die Schlafzimmerwand sowie gegen die Wohnungstür im Flur. Daraufhin hielt der Angeklagte der Geschädigten von hinten mit der Hand Mund und Nase zu, so dass ihre Atemwege kurzzeitig verschlossen waren. [...] Der Angeklagte ließ erst von ihr ab, als sie ohnmächtig zu werden drohte."

ZEIT ONLINE: Wann haben Sie die Erkenntnis zugelassen, dass es nicht richtig ist, was Ihr Partner mit Ihnen macht?

Bayer: Das war nicht eindeutig. Nach den ersten beiden Vorfällen war für mich klar, dass es absolut nicht in Ordnung ist. Da habe ich verbal massiv dagegengehalten. Doch im Verlauf dieser Woche kam der Umschwung. Ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob meine Realität tatsächlich wahr ist.

ZEIT ONLINE: Sie haben die Gewalt ja direkt erlebt. Wie kam es, dass Sie gezweifelt haben?

Bayer: Er hat es mir immer wieder ins Gesicht gebrüllt, dass ich die Verrückte bin. Dass ich mich mal reden hören sollte. Dass er mir ja nur helfen will. Ich habe auch die Nachbarn in der Wohnung neben uns um Hilfe gerufen und an die Wand getrommelt, aber sie haben nicht reagiert. Ich war verunsichert. Aus meiner damaligen Perspektive war klar: Ich würde einen Menschen nur einsperren, wenn ich ihn wirklich schützen wollte. Er hat mich sogar auf Tonband aufgenommen. Deshalb dachte ich: Vielleicht hat er ja recht?

*Anmerkung der Redaktion: Um die Privatsphäre der Betroffenen und die Persönlichkeitsrechte anderer zu schützen, haben wir diesen Namen geändert.