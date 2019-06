"Erstmal eine rauchen." Es ist 5:50 Uhr in einer Einfamilienhaussiedlung im Osten Berlins. Gabriela Eßbach steht neben ihrem Auto vor der Firmenzentrale, in der rechten Hand die Zigarette, in der linken das Handy. Eßbach hat eine App geöffnet, scrollt durch eine Liste. 26 Namen. "Ordentlich, für einen Frühdienst", sagt Eßbach, nimmt noch einen Zug von ihrer R1, steigt in ihren weißen Toyota Yaris, lässt den Motor an. 6 Uhr, Dienstbeginn.



Eßbach – "Schwester Gabi", wie Kolleginnen sie nennen – arbeitet als Pflegefachkraft in einem privaten Pflegeunternehmen. Die 26 Menschen wird sie an diesem Tag versorgen, für sie ein ganz normaler Arbeitstag.

Die Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche gelten als prekär. Hunderttausende Pflegekräfte fühlen sich einer Umfrage zufolge "ausgezehrt", klagen über ständigen Zeitdruck, fühlen sich nicht angemessen bezahlt, fast die Hälfte sagt, das hohe Arbeitspensum gehe zu Lasten der Qualität. Seit Jahren versuchen Unternehmen, neue Kräfte zu gewinnen; vergeblich, 40.000 Stellen sind unbesetzt. Zeitdruck, Überstunden, schlechte Bezahlung – warum tut sich das jemand an?

Eßbach sagt: "Man hat den Beruf ja ergriffen, um Menschen zu helfen. Man wächst da rein, in dieses Aufgabengebiet."

6:10 Uhr. Eßbach lenkt ihren Toyota in den angrenzenden Stadtbezirk. Dreht das Radio etwas lauter, eine Ballade aus den Achtzigern. Sie kurvt um Äste, die am Straßenrand liegen; Stürme sind die letzten Nächte durch Berlin gefegt.

Patient 1

Ein Plattenbau, 4.Stock, die Tür ist bereits angelehnt. Eßbach streift blaue Plastikfolie über ihre Schuhe. Ein Mann Ende 70 wartet im Wohnzimmer: graue Trainingshose, grünes Polohemd, Badeschlappen.

"Na", sagt Eßbach, "hat‘s hier gestern auch so gescheppert?"

"Und wie", sagt der Mann.

Eßbach nimmt die Tablettenbox vom Couchtisch, greift sich eine graue Schachtel mit der Aufschrift "Donnerstag", nimmt Pillen heraus, gibt sie dem Mann, der schluckt sie mit einem Glas Wasser herunter. Fünf Minuten sind dafür vorgesehen, schon ist Eßbach wieder auf dem Weg nach unten.



Patient 2

Ein Haus in einer ruhigen Seitenstraße, dritter Stock.

"Guten Morgen, Schwester Gabi!" Ein großer, korpulenter Mann Ende 40 steht in der Tür, in schwarzem Shirt und Unterhose, ein Bein steckt in einem langen schwarzen Strumpf, das andere ist nackt.

"Wie war das Unwetter gestern?", fragt Eßbach.

"Kurz und heftig", sagt der Mann.

Er geht ins Schlafzimmer, legt sich aufs Bett, streckt das nackte Bein auf eine Unterlage. Eine gut fünf Zentimeter große Wunde klafft am linken Fuß. Eßbach zieht sich Latexhandschuhe über, reibt die Wunde mit Salbe ein, legt einen Verband an, zieht den Strumpf darüber. 20 Minuten sind dafür vorgesehen, sie schafft es in 17.

Alles ist getaktet. Die Krankenkassen zahlen den Pflegeunternehmen für jede Leistung eine bestimmte Summe, die Firmen müssen dann selbst entscheiden, wie viel Zeit sie ihren Mitarbeitern dafür geben. Das Ganze muss für Patientinnen und Patienten vertretbar, aber auch halbwegs rentabel sein. Auch die Fahrtzeiten sind festgelegt. Sechs Minuten hat Eßbach, um von einem Patienten zum nächsten zu kommen, ganz gleich, wie weit sie fahren muss. Meist dauert es deutlich länger.