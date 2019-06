500.000 sollen es gewesen sein, die vergangenen Freitag in der Schweiz beim Frauenstreik für mehr Gleichberechtigung demonstrierten. Umgerechnet auf Deutschland wären das fast fünf Millionen Teilnehmende. Was treibt die Schweizerinnen auf die Straße? Und was ändert der Frauenstreik?

Außerdem bei "Servus. Grüezi. Hallo.": Wie die Österreicherinnen und Österreicher 1994, vor 25 Jahren, über den EU-Beitritt ihres Landes abstimmten. Warum erst so spät? Schuld sind natürlich, irgendwie, die Deutschen.