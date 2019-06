Im Braunkohlerevier Garzweiler haben tausende Aktivistinnen und Aktivisten ihre Proteste für einen schnellen Kohleausstieg fortgesetzt. Etwa 1.600 Demonstranten des Bündnisses Ende Gelände liefen am Samstag vom Ort Keyenberg Richtung Jackerath, das im Süden des Tagebaus Garzweiler liegt. Eine größere Gruppe der Demonstrierenden durchbrach eine Polizeikette und gelangte auf das Gelände des Tagebaus. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Polizisten verletzt. Ende Gelände sprach kritisierte, die Polizei habe Gewalt angewandt.

Einem Protestmarsch der Bewegung Fridays for Future schlossen sich neben Schülerinnen und Schülern auch Familien und ältere Menschen an. Die Teilnehmer liefen am Tagebau entlang in Richtung Keyenberg. Zu der Demonstration waren laut Polizei 2.500 Teilnehmer angemeldet.