Im Zusammenhang mit mehreren Bombendrohungen am Montag geht die Polizei Hinweisen auf Rechtsterrorismus nach. Informationen der Nachrichtenagentur AFP zufolge hat das rechtsterroristische Netzwerk Combat 18 die Drohmails unterzeichnet, die drei Moscheen in Duisburg, Mannheim und Mainz sowie die Parteizentrale der Linken in Berlin erhalten haben. In den Drohschreiben wurde jeweils die Explosion eines Sprengkörpers für den Montagnachmittag angekündigt.

Die Behörden hatten die Moscheen auf Sprengstoff untersucht, aber kein explosives Material gefunden. Auch bei der Linken-Bundeszentrale im Berliner Bezirk Mitte wurden 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter evakuiert. Wie im Falle der Moscheen konnten die Behörden nichts Verdächtiges bei der Durchsuchung des Karl-Liebknecht-Hauses entdecken.

Trotz der Entwarnung zeigt sich der Koordinationsrat der Muslime (KRM) angesichts der Drohungen besorgt. "Muslime sind tief verunsichert. Der Staat steht in der Pflicht, vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen", forderte Nurhan Soykan, Sprecherin der KRM. Soykan verwies darauf, dass in den vergangen beiden Wochen insgesamt neun Moscheen wegen Bombendrohungen geräumt und durchsucht worden seien.

"Die aktuelle Bedrohungslage wird sehr unterschätzt", sagte Soykan. Unter den aktuellen Umständen seien Muslime weit entfernt davon, ohne Bedenken in die Moschee zu gehen. Die KRM-Sprecherin fügte hinzu: "Unser Zusammenleben ist gefährdet, damit auch unsere Demokratie." Demnach sei es läge es in der Verantwortung des Staates, dass alle Menschen frei von Angst und Gewalt ihre Religion ausüben können.

Der türkisch-islamische Verband Ditib riet ebenfalls allen Moscheegemeinden in Deutschland, "wachsam zu sein" und "präventive Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen". Dies würde zwar nicht vor den Drohungen schützen, aber weitere Eskalationen vermeiden, so der Ditib-Vorstandsvorsitzende Kazim Türkmen. Er rief die Behörden zur Handlung auf und forderte, schnell die Verantwortlichen der Bombendrohungen und ihre Netzwerke zu ermitteln.

Die rechtsextreme Gruppierung Combat 18 gilt als paramilitärischer Arm des seit dem Jahr 2000 in Deutschland verbotenen rechtsextremistischen Netzwerks Blood & Honour. Die Ziffern 1 und 8 stehen für den ersten und den achten Buchstaben des Alphabets und symbolisieren die Initialen A und H von Adolf Hitler.