In der Soziologie gibt es die Broken-Windows-Theorie: Eine einzige zerbrochene Fensterscheibe, die nicht ersetzt wird, kann ein ganzes Stadtviertel runterziehen. Auf ein kaputtes Fenster folgt ein weiteres, dann noch eines. Und irgendwann wird in der ganzen Gegend randaliert. Für die Politik scheint diese Theorie auch zu stimmen: Eine Kanzlerin, die doch nicht so schnell ausgetauscht werden konnte, hat noch eine weitere mächtige Frau mit sich und in ein höheres Amt gezogen. Und dann noch eine. Und irgendwann waren schon drei der wichtigsten Positionen Europas von Frauen besetzt. Angela Merkel regiert Deutschland, Ursula von der Leyen wird zur Präsidentin der Europäischen Kommission gewählt, Christine Lagarde wechselt an die Spitze der Europäischen Zentralbank. Die Broken-Windows-Theorie trifft also auch in der Politik zu, nur mit positiven Konsequenzen.



Als ich vor ein paar Jahren mal eine mächtige Vorstandsvorsitzende interviewte, erzählte die mir, dass man ihr bei dem Wechsel in die Chefposition nahelegte, ihren ehemaligen Job bitte mit einem Mann zu besetzen. "Da muss ja nicht schon wieder eine Frau hin", hatte man ihr gesagt. Und so ist es bislang gewesen: Je weiter oben in der Hierarchie eine Frau rangierte, desto deutlicher distanzierte sie sich von der F-Frage. Mächtige Frauen wollten nicht auch noch andere Frauen fördern, in reinen Frauennetzwerken sein, sich gar dem Ruf aussetzen, Feministin zu sein.

Im Geschacher um die Posten nach der Europawahl hat Angela Merkel sich anders verhalten. Als Nachfolgerin für die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kürte sie Annegret Kramp-Karrenbauer. Und man kann von ihr, wie auch von all den anderen Frauen, halten, was man will: Ein Signal ist es, sogar ein gutes Signal.

Denn man sieht: Hey, es ist möglich. Frauen können Spitzenämter besetzen, und es können auf sie weitere Frauen folgen. Sie werden bei ihrem Aufstieg dahin genauso kritisiert wie Männer. Sie müssen obendrauf noch ein paar sexistische Kosenamen ertragen wie Flinten-Uschi, Kohls Mädchen oder Mutti. Aber es geht. Und, wie die taz titelte: "Davon geht Europa auch nicht unter".



Eins plus eins plus eins – schon ein Trend

Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass Europa dadurch besser wird. Zum Beispiel, weil es einfach fairer ist, wenn nicht mehr gefühlte 99 Prozent der Spitzenpositionen von nur einem Geschlecht besetzt werden. Man muss weder von der Leyen noch Lagarde feiern, aber man kann die Tatsache feiern, dass die geschlossenen Reihen endlich aufgebrochen werden. Denn was wir in diesen Tagen bei der Europapolitik sehen, wächst sich langsam zum Trend aus. Natürlich gab es auch diesmal, wie jedes Mal, wenn eine Frau einen mächtigen Posten erreicht, jede Menge Menschen, erstaunlicherweise gerade solche aus den linken Lagern, die sagten: Ja, Frauen sollen schon an die Spitze. Aber doch nicht DIE.

Aber so läuft Gleichberechtigung halt nicht.

Wenn alle wissen, dass es auch anders geht, dann werden sich bald noch mehr Frauen nach oben trauen. Solche, die jetzt vielleicht noch denken, dass sie sich den Zirkus nicht antun wollen. Und die berüchtigten alten weißen Männer, die nur ihre eigenen Jungs fördern und in Spitzenpositionen hieven wollen, können sich dies hoffentlich bald nicht mehr leisten. Zugleich wird es mehr mögliche Kandidaten für alle möglichen Spitzenämter geben und dadurch auch mehr Konkurrenz, und Konkurrenz belebt das Geschäft. Im besten Falle werden dadurch alle besser. Frauen wie Männer.

© Michael Heck Judith Luig Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft von ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Und egal ob sich Merkel und Co jetzt als Feministinnen outen oder nicht – der große Unterschied ist: Von nun an können sie es tun, es haftet kein Makel mehr an. Am Anfang ihrer Zeit als Bundeskanzlerin hatte sich Angela Merkel noch meist um das Frauenthema gedrückt, sogar zu ihrer Zeit als Frauenministerin habe sie das getan, heißt es. Nun, zum Ende ihrer Amtszeit, hört sich das schon anders an. "Frauen bereichern das Leben", sagte sie jüngst in einer Rede und merkte an, dass man 50 Prozent des Volkes nicht einfach ausblenden könne.

Auch Ursula von der Leyen hatte das Thema Diversität ganz bewusst auf die Agenda der Bundeswehr gesetzt, wie auch in ihrer Rede Anfang der Woche vor dem EU-Parlament. Und bei aller Skepsis gegenüber dem Verfahren, das die Politikerin nun in eines der höchsten Ämter der EU befördert hat: Es scheint, als könnten wir erstmals über Frauen in Spitzenämtern reden, ohne jemanden dabei als Quotenfrau zu labeln. Dazu sind es jetzt einfach zu viele. Allein indem wir dieses Vorurteil losgeworden sind, damit ist schon viel erreicht.

Ich bin kein Fan von positiver Diskriminierung. Ich glaube nicht, dass Frauen besser kommunizieren als Männer, dass sie per se emotionaler sind und auch nicht, dass sie offener für Innovationen sind. Und doch, bei Ursula von der Leyens erster Rede nach ihrer Wahl ist auf jeden Fall ein anderer Politikstil deutlicher geworden. Dem Zögerlichen, das wir von Junker kennen, hat sie Enthusiasmus in Sachen Europa entgegengestellt. Und sie ist die F-Frage ganz offensiv angegangen. Die Zeit, als man sich davor drückte, ist vorbei.