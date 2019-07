Zehn Tage nach einer Razzia unter islamistischen Gefährdern im Rheinland hat die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Salafisten freigelassen. Der 20 Jahre alte Mann aus Düren habe den Ermittlern zufolge zwar eine extremistisch-salafistische Gesinnung, auch soll er sich regelmäßig "in einem entsprechenden Umfeld" aufhalten. Die Polizei hat jedoch "keine weiteren konkreten Gefährdungserkenntnisse" vorweisen können.



Gegen den Mann, der bei der Durchsuchung am 18. Juli festgesetzt worden war, lag ein richterlicher Beschluss über zehn Tage Dauergewahrsam vor. Dieser ist nun abgelaufen, da die Nachforschungen der Ermittler keine Indizien ergeben haben, "die eine Verlängerung der Langzeitingewahrsamnahme" rechtfertigen würden. Auch für einen Haftbefehl liegt demnach kein Anlass vor, von dem Mann gehe keine konkrete Gefahr aus.



Wegen Terrorverdachts sind bei der Razzia insgesamt sechs Personen festgenommen worden. Zwei von ihnen hat die Polizei noch am selben Tag freigelassen, einen dritten am Morgen darauf. Die drei Freigelassenen gehören nicht zu der sogenannten Gefährder-Szene, welcher der 20-Jährige aus Düren und die zwei verbliebenen Verdächtigen zuzurechnen sind.



Die Ermittlungen gegen diese dauern noch an. Als zentrale Verdachtsfigur gilt der 30 Jahre alte Deutsch-Libanese Wael C., der seit 2013 vom Verfassungsschutz als Gefährder eingestuft ist. Er war in einer inzwischen geschlossenen Berliner Moschee tätig, die auch Anis Amri, der Attentäter vom Breitscheidplatz, aufgesucht hat. Weiterhin soll der Mann in einem abgehörten Telefonat indirekt Anschlagspläne geäußert haben. Mehrfach hat Wael C. erfolglos versucht, in das Gebiet der Terrororganisation "Islamischer Staat" auszureisen.