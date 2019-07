Nach dem jüngsten Bootsunglück im Mittelmeer haben Rettungskräfte 62 Tote geborgen. Das sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation Roter Halbmond der Nachrichtenagentur AFP.



Das Holzboot war am Donnerstag vor der Küste der libyschen Stadt Choms gesunken. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) befürchtete mehr als 110 Tote. Die libysche Küstenwache sprach von 115 Vermissten; nach ihren Angaben wurden 145 der Schiffbrüchigen gerettet. Es war weiter unklar, wie viele Menschen insgesamt an Bord waren.

Bei dem Vorfall handelt es sich um das bislang schlimmste Bootsunglück in diesem Jahr. Die Vereinten Nationen (UN) zeigten sich "sehr besorgt" über die mangelnde Sicherheit für Menschen auf hoher See. Alle Länder in der Region müssten versuchen, die lebensgefährdeten Flüchtlinge im Mittelmeer zu schützen, sagte ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres.

Filippo Grandi, Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, forderte, die staatliche Seenotrettung wieder aufzunehmen. Private Hilfsorganisationen seien nicht in der Lage, allein auf sich gestellt für die Sicherheit von Bootsflüchtlingen zu sorgen. Auch sollten die europäischen Länder sichere Fluchtrouten aus Libyen ermöglichen.



Salvini lässt Schiff der italienischen Küstenwache nicht anlegen

Seenotretter haben es im Moment schwer, aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Europa zu bringen. Für die meisten von ihnen kommt eine Unterbringung von Geretteten in Libyen aufgrund der Zustände in libyschen Flüchtlingslagern und der Sicherheitssituation im Land nicht in Frage. Auch die UN hatte dazu aufgerufen, gerettete Menschen nach Europa zu bringen.



Dort aber erweist sich die Überführung der Menschen auf das europäische Festland als schwierig. Erst am Donnerstag hatte die italienische Küstenwache 135 Migrantinnen und Migranten vor der Küste Maltas gerettet, darf aber aufgrund einer Weisung des italienischen Innenministers Matteo Salvini nicht in Italien anlegen. Erst müssten sich andere europäische Länder bereiterklären, die Flüchtlinge aufzunehmen, sagte der Chef der rechten Lega. Salvini hatte bereits mehrfach Schiffen der heimischen Küstenwache oder von privaten Rettungsorganisationen die Einfahrt in italienische Häfen verweigert.

Nach Angaben der IOM sind in diesem Jahr bereits mehr als 680 Menschen bei dem Versuch getötet worden, das Mittelmeer zu überqueren. Weitere 3.700 sollen in Internierungslager in Libyen gebracht worden sein. Das nordafrikanische Land ist eine zentrale Drehscheibe für Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa flüchten wollen. In Libyen herrscht Bürgerkrieg, weite Teile des Landes werden von Milizen kontrolliert.