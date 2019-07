Im Prozess um den Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz im westfälischen Lügde ist das Verfahren gegen einen der Hauptangeklagten wegen Erkrankung abgetrennt worden. Der Angeklagte Andreas V. sei vorläufig verhandlungsunfähig, sagte ein Sprecher des Landgerichts Detmold. Die Richter werden deshalb am kommenden Donnerstag zunächst nur gegen den zweiten Angeklagten Mario S. weiter verhandeln. Das Verfahren gegen Andreas V. wird in der Zwischenzeit abgetrennt.

Weil die Verhandlung nicht länger als drei Wochen pausieren darf, ist für Freitag ein sogenannter Schiebetermin angesetzt. Dabei soll nur wenige Minuten verhandelt werden. Der Verteidiger von Andreas V. kündigte an, dass sein Mandant gegebenenfalls auch gegen ärztlichen Rat anwesend sein werde. Details zu seiner Erkrankung nannte das Gericht nicht.



Ab dem 15. August will das Gericht die Verhandlung fortsetzen. Sollte Andreas V. bis dahin wieder gesund sein, kann sein Verfahren wieder mit dem von Mario S. zusammengelegt werden. Spätestens Ende August will das Gericht zu einem Urteil gelangen. Beide Angeklagten sind geständig.



Der Prozess um die Missbrauchsfälle in Lügde ist der größte Fall von sexuellem Missbrauch in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Auf einem Campingplatz haben Andreas V. und Mario S. 33 Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren hundertfach missbraucht. Dabei entstand pornografisches Videomaterial, an dessen Übertragung der dritte Angeklagte Heiko V. beteiligt gewesen ist, der ebenfalls gestanden hatte. Er wurde kürzlich zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat Revision gegen das aus ihrer Sicht zu geringe Strafmaß eingelegt.

Der Missbrauchsprozess hat auch mögliches Behördenversagen offengelegt. So sind Beweismittel verschwunden, darunter CDs, die möglicherweise kinderpornografisches Material enthalten. Gefunden wurden sie bisher nicht. Auch die örtlichen Jugendämter sollen Fehler begangen haben. Spätestens 2016 hätte es genug Hinweise auf die Missbrauchsfälle gegeben, dass sie ab dem Zeitpunkt zu verhindern gewesen wären. Insgesamt wird gegen 14 Behördenmitarbeiter wegen Strafvereitelung im Amt und Verletzung der Fürsorgepflicht ermittelt.