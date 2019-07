Sie fallen in Rollkofferarmeen in Szeneviertel ein, machen sich in In-Cafés breit und bestellen im Pop-up-Restaurant auf Englisch: Airbnb-Touristen. Aber ist die private Untervermietung von Wohnungen tatsächlich für alles Unheil in unseren Innenstädten verantwortlich? Oder wollen auch Bobos einfach lieber unter sich bleiben?

Außerdem bei "Servus. Grüezi. Hallo": Ursula von der Leyen soll neue Kommissionschefin der Europäischen Union werden. Die Schweizer erhoffen sich von ihr mehr Verständnis für die special relations zwischen Bern und Brüssel. Die Österreicher freuen sich, weil die EU-Chefin in spe eine von ihnen ist. Wieso? Sie besitzt ein Häuschen in der Obersteiermark.