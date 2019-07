Mehr als ein Drittel der FPÖ-Abgeordneten ist Mitglied von Burschenschaften, was bedeutet das für die Politik? Und wodurch unterscheiden sich christliche Studentenverbindungen von den pflichtschlagenden und deutsch-völkischen Verbindungen?

Außerdem bei Servus, Grüezi. Hallo.: welche Männerbünde es in unseren Ländern sonst noch gibt. Werden die wichtigen Jobs in der Schweiz noch immer übers Militär vergeben? Und was hat es eigentlich mit dem Männer-Andenpakt in der deutschen CDU auf sich?