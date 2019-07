Nicht einmal 800 Einwohner und bis zu 10.000 Touristen. Pro Tag. Hallstatt in Österreich ächzt unter Besuchermassen, verdient aber an ihnen. So wie viele andere Orten in den Alpen auch. Vor allem aus China und Indien kommen viele neue Reisende – und sind dann schnell wieder weg. Was ist die Lösung, Eintrittskarten? Obergrenzen? Wir diskutieren über Overtourism.

Außerdem bei Servus. Grüezi. Hallo., quasi als Kontrastprogramm: unsere eigenen Urlaubstipps. Mit Kärntner Seen und der Frage, ob eigentlich irgendwer in den Ferien nach Deutschland fährt.