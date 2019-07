Das deutsche Rettungsschiff Alan Kurdi steuert mit 65 aus dem Meer geretteten Flüchtlingen die italienische Insel Lampedusa an. Das twitterte die Organisation Sea-Eye, zu der das Schiff gehört. "Die italienische Insel ist der am nächsten gelegene europäische Hafen. Dort können die Geretteten schließlich an einen sicheren Ort gebracht werden, denn so verlangt es das internationale Recht", teilte die Organisation mit.



Mit 65 Geretteten sind wir nun auf dem Weg nach Lampedusa.



Wir lassen uns von einem Innenminister nicht einschüchtern, sondern steuern den nächsten sicheren Hafen an.



Das Seerecht gilt, auch wenn manche Regierungsvertreter das nicht wahrhaben wollen.#AlanKurdi #sb0607 pic.twitter.com/wGTLcj6zXy — sea-eye (@seaeyeorg) July 5, 2019

Nach dem Konflikt um die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete droht damit neuer Streit zwischen Deutschland und Italien. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte gesagt, die Alan Kurdi könne nicht nach Italien fahren – selbst dann nicht, wenn die Migranten an Bord des Schiffs nachträglich auf andere EU-Staaten verteilt würden. Er forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in einem Brief dazu auf, Verantwortung für das Schiff zu übernehmen.

Der Jüngste an Bord ist 12 Jahre alt

Nach Angaben von Sea-Eye haben 39 der 65 Menschen an Bord angegeben, noch minderjährig zu sein. Der Jüngste von ihnen sei erst zwölf Jahre alt. Insgesamt 48 der Geflüchteten stammten aus Somalia, zwei seien Libyer. Einer der Somalier habe erzählt, dass er schon vor drei Jahren aus seiner Heimat aufgebrochen sei, drei Monate für die Durchquerung der Wüste benötigt habe und einen Freund verloren habe, der an der libyschen Grenze erschossen worden sei.

Am Freitagabend befand sich die Alan Kurdi Schiffspositionsdiensten zufolge etwa 185 Kilometer südlich von Lampedusa. Die Ankunft auf der Insel wird für Samstagmorgen erwartet. Vor Lampedusa wartet im Moment ein weiteres Rettungsschiff darauf, anlegen zu dürfen: Die Alex gehört zur italienischen Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans und hat 54 Menschen an Bord. Auch diesem Schiff hatte Salvini verboten, in Italien anzulegen.



Zwar hatte sich die Regierung von Malta bereiterklärt, das Schiff anlegen zu lassen – unter der Bedingung, dass Italien Migranten aufnimmt, die sich bereits in Malta befinden. Weil es vielen der Menschen an Bord aber zu schlecht gehe, lehnte die Besatzung der Alex ab, Kurs auf Malta zu nehmen. Der Inselstaat ist über 170 Kilometer von Lampedusa entfernt.



Marokkos Marine hat 330 Menschen an der Überfahrt gehindert

Unterdessen hat Marokkos Marine am Freitag 330 Menschen bei einer Überquerung der Straße von Gibraltar gestoppt. Die amtliche Nachrichtenagentur MAP berichtete, die Menschen hätten sich in Booten befunden, die nicht für die Fahrt geeignet seien. Sie seien in die marokkanischen Küstenstädte Nador und Ksar Sghir gebracht worden. Unter ihnen sollen Frauen und unbegleitetete Minderjährige sein.

Marokko ist eine wichtige Etappe für afrikanische Migranten geworden, die nach Europa gelangen wollen. Die Straße von Gibraltar ist wesentlich enger als die Entfernung von Libyen nach Italien. Marokko hat in diesem Jahr schon 25.000 Menschen daran gehindert, Spanien zu erreichen. Offizielle Zahlen zu Toten auf dieser Route gibt es nicht.



Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind 2019 bisher 340 Menschen beim Versuch gestorben, das Mittelmeer zu überqueren. Erst kürzlich ist ein Schiff mit 86 Menschen an Bord vor der tunesischen Küste gesunken.