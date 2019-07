Der Terrorangriff auf ein Hotel in der somalischen Stadt Kismaayo ist laut Angaben von Einsatzkräften beendet worden. "Die Sicherheitskräfte haben jetzt die Kontrolle, der letzte Terrorist ist erschossen worden", sagte Behördenvertreter Mohamad Abdiweli der Nachrichtenagentur AFP.



Laut aktualisierten Angaben wurden bei dem Angriff am Freitagabend mindestens 26 Menschen getötet und 56 verletzt. Unter den Getöteten befinden sich die in Somalia geborene kanadische Journalistin Hodan Nalayeh, ihr Ehemann und ein Kandidat für Regionalwahlen. Informationen der Deutschen Welle zufolge wurden auch ein Abgeordneter und ein ehemaliger Minister getötet. Ahmed Mohamed, der Präsident der teilautonomen Region Jubaland, zu der die Stadt Kismaayo gehört, sagte, unter den Getöteten seien auch ausländische Staatsbürger, darunter Menschen aus den USA, Großbritannien, Tansania und Kenia.



Am Freitagabend hatte sich vor einem Hotel ein Selbstmordattentäter in einem Auto in die Luft gesprengt. Danach war das Hotel von bewaffneten Angreifern gestürmt worden. Das Gebäude ist ein bekannter Treffpunkt von Parlamentsabgeordneten und Beamten. Polizeioffizier Mohamad Hussein sprach am Samstag von mindestens vier getöteten Angreifern. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass einige Angreifer entkommen sind.



Kurz nach Beginn der Attacke hatte sich die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab zu dem Angriff bekannt. Die Miliz mit Verbindungen zu Al-Kaida kontrolliert weite Gebiete im Süden und Zentrum Somalias. Immer wieder verüben Anhänger der Gruppe Anschläge auf Sicherheitskräfte und Zivilisten. Für den Kampf gegen Al-Shabaab kooperiert das somalische Militär mit US-Streitkräften und gemeinsamen Truppen der Afrikanischen Union.