Im Idealfall sollte der Lebensalltag überall in Deutschland eines Tages möglichst gleichwertig sein. Doch nach wie vor bestimmen regionale Unterschiede die Lebensverhältnisse. Bei Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, aber auch in der Verkehrs- und Mobilfunkanbindung bestehen offenbar noch immer "erhebliche Disparitäten" zwischen den deutschen Regionen. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe aus dem Abschlussbericht der Regierungskommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse". Auch der Zugang zu Angeboten der Grundversorgung und Daseinsvorsorge ist dem Bericht zufolge noch sehr unterschiedlich.



Der Kommission, die das Kabinett im Juli 2018 gegründet hatte, gehören Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände an. Ihre Aufgabe war es, Vorschläge zu erarbeiten, wie in Zukunft Ressourcen und Möglichkeiten für alle in Deutschland lebenden Menschen gerecht verteilt werden können. Es sollten Wege gesucht werden, strukturschwache Regionen, nicht zuletzt den ländlichen Raum, zu stärken. Nachgedacht werden sollte außerdem über Maßnahmen, durch die die Lebensqualität in den Städten und Metropolregionen erhöht werden könnte.



Innenminister Horst Seehofer (CSU), Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) wollen Ergebnisse der Kommission diese Woche vorstellen. Die Regierung will den Zeitungen zufolge auch eine Neujustierung ihrer Struktur- und Förderpolitik beschließen. Die solle nicht länger nach Ost und West, sondern nach "Bedarfslagen" ausgerichtet werden. Dazu gehört demnach auch die Selbstverpflichtung der Bundesregierung, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen als "Richtschnur bei allem politischen Handeln" zu nehmen.



Angesichts der Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Herbst hatten CDU und SPD zum Jahresbeginn darüber beraten, wie vor allem die Lebensbedingungen im Osten verbessert werden könnten. Die SPD hatte ein Zwölf-Punkte-Papier mit Maßnahmen beschlossen, zu denen eine Rentenangleichung vor 2025 gehörte. Die CDU schrieb ein 21-Punkte-Papier, demzufolge der Osten zu einer "Innovationsschmiede" werden solle. Auch diese Maßnahmen verfolgten das Ziel, gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Deutschland herzustellen.

Im April hatte eine Untersuchung Schlagzeilen gemacht, die Deutschlands krasse Unterschiede in Punkto Wohlstand aufgezeigt hatte. Die Analsye des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) hatte Deutschland als Land der Extreme dargestellt, basierte allerdings hauptsächlich auf einer einzigen Größe, dem Pro-Kopf-Einkommen. Punkte wie unterschiedliche Mieten in Stadt und Land oder Äquivalenzeinkommen wurden darin nicht berücksichtigt.