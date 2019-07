Ein Mann, der Kevin Spacey vorwirft, ihn sexuell missbraucht zu haben, hat seine Zivilklage gegen den US-Schauspieler zurückgezogen. Mitchell Garabedian, der Anwalt des Anklägers, hat das in einer E-Mail dem Nachrichtensender CNN mitgeteilt. Die beim Obersten Gericht im Kreis Nantucket erst am 26. Juni eingereichte Klage sei freiwillig zurückgezogen worden. Eine Begründung dafür nannte der Anwalt nicht. Spaceys Anwalt Alan Jackson hat den jungen Mann beschuldigt, zu lügen, um Geld vom Schauspieler zu erhalten.

Der Mann wirft Spacey vor, ihn 2016 in einem Restaurant in Nantucket, wo der damals 18-Jährige gearbeitet hat, unter Alkoholeinfluss gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Im Zusammenhang mit dem Vorfall ist Spacey auch strafrechtlich angeklagt, das Strafverfahren läuft unabhängig von der zurückgenommenen Zivilklage weiter. Bei Prozessauftakt Anfang des Jahres hatte Spacey über seine Anwälte die Anklage zurückgewiesen. Im US-Bundesstaat Massachussettes können die Anklagepunkte des unangemessenen Übergriffs und der Körperverletzung mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden.

Bei der strafrechtlichen Anklage ist ein Handy in den Fokus der Ermittler gerückt, das der Mann in der Nacht des mutmaßlichen Übergriffs benutzt haben soll. Die Verteidigung argumentiert, sie brauche das Gerät, da es SMS-Nachrichten enthalten soll, die Spacey entlasten könnten. Bezirksrichter Thomas Barrett forderte den Ankläger dazu auf, das Telefon der Verteidigung zu überreichen. Laut dessen Anwalt sei das nicht möglich, da das Handy nicht aufzufinden sei. Das Gericht ließ der Verteidigung einige Tage Zeit, das Handy vorzulegen.

Erste Übergriffsvorwürfe gegen Spacey gelangten 2017 im Zuge der #MeToo-Debatte an die Öffentlichkeit. Neben dem Mann aus Nantucket hatten auch weitere Personen Spacey beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben. Der Streamingdienst Netflix hatte daraufhin Spaceys Engagement in der Serie House of Cards beendet, Regisseur Ridley Scott schnitt den Schauspieler aus dem Film Alles Geld der Welt aus. Spacey hatte sich als Reaktion auf die Vorwürfe als homosexuell geoutet. Im Dezember vergangenen Jahres veröffentlichte Spacey ein Video, in dem er sich in seiner ehemaligen House-of-Cards-Rolle indirekt als unschuldig bezeichnet.