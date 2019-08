In München ist eine Rabbinerfamilie angegriffen worden. Nach Informationen des ARD-Politmagazins report München haben zwei Personen die Familie bespuckt und beleidigt. Die Polizei hat die Informationen bestätigt und angekündigt, nachträglich weitere Details zum Vorfall zu veröffentlichen.

Charlotte Knobloch, Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, bezeichnete den Vorfall als "symptomatisch für die schwierige Situation vieler jüdischer Menschen in der heutigen Zeit". Die Sicherheit im öffentlichen Raum solle eigentlich für alle Menschen selbstverständlich sein. Doch für Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft rücke sie momentan "in immer weitere Ferne", sagte die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. "Dieses Sicherheitsgefühl muss nun so schnell wie möglich wiederhergestellt werden, damit solche Vorfälle sich nicht wiederholen können."

Judenfeindliche Übergriffe häuften sich zuletzt in verschiedenen deutschen Städten. Mitte Juni wurde der Hamburger Landesrabbiner Shlomo Bistritzky mit einem Begleiter vor dem Rathaus der Stadt angespuckt und bedroht. Ende Juli wurde Yehuda Teichtal, Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, nahe einer Synagoge in Berlin-Wilmersdorf von zwei Männern auf Arabisch beschimpft und bespuckt. Auch Teichtal hatte seine Kinder dabei, als der Vorfall geschah. Die Ermittlungen in dem Fall wurden an den Staatsschutz übergeben.