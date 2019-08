Das Landgericht Siegen hat in einem abgetrennten Verfahren im Zusammenhang mit der Misshandlung von Flüchtlingen in der Notaufnahmeeinrichtung Burbach einen der Wachleute zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sprach ihn der Freiheitsberaubung und der gefährlichen Körperverletzung schuldig.

Der Mann hatte in der Unterkunft untergebrachte Menschen für mehrere Stunden eingesperrt. Zudem setzte er Pfefferspray ein, weil ein Geflüchteter trotz Verbots geraucht haben soll. Das Verfahren gegen den Wachmann wurde von dem gegen die restlichen Angeklagten abgetrennt, nachdem er ein Geständnis abgegeben hatte.

Ursprünglich waren in dem Prozess 38 Menschen angeklagt. Zehn von ihnen wurden bereits verurteilt, darunter der Leiter der Unterkunft. Auch er erhielt eine Bewährungsstrafe, zudem musste er 12.000 Euro an die UN-Flüchtlingshilfe zahlen. Einen Beschuldigten hat das Gericht freigesprochen. In dem andauernden Hauptverfahren müssen sich laut einem Gerichtssprecher noch 20 Angeklagte verantworten. Das Verfahren wurde im November eröffnet.

"SS-Truppe" soll Heimbewohner seriell misshandelt haben

Die Misshandlungen in der Flüchtlingsunterkunft waren im September 2014 durch Handyfotos und ein Video bekannt geworden. Es zeigte Wachleute, die augenscheinlich einen Mann unter Androhung von Schlägen dazu gezwungen haben, sich auf eine mit seinem Erbrochenen verschmutzte Matratze zu legen. Auf Fotos posiert ein Wachmann mit dem Fuß im Nacken eines Mannes, der auf dem Boden fixiert wurde.

Der Anklage zufolge sind die Straftaten in sogenannten Problemzimmern begangen worden, die seit Dezember 2013 eingerichtet worden waren. Demnach wurden dort Flüchtlinge rechtswidrig eingesperrt, weil sie angeblich gegen die Hausordnung verstießen hätten. Einige wurden demnach für mehrere Tage in den Räumen festgehalten.

Die Beschuldigten hatten für einen privaten Sicherheitsdienst gearbeitet, der in der Unterkunft tätig war. Einige Mitarbeiter des Dienstes sagten aus, die Schikanen hätten systematisch stattgefunden. Einige der Wachleute sollen Rechtsradikale gewesen sein, eine Streife soll als "SS-Truppe" bezeichnet worden sein. Nachdem die Misshandlungen bekannt wurden, beendete das Land Nordrhein-Westfalen die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst.