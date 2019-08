Im Prozess um den Kindesmissbrauch in Lügde haben die Verteidiger der beiden Angeklagten Andreas V. und Mario S. ihre Plädoyers verlesen. Für Andreas V. forderte dessen Anwalt Johannes Salmen eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Jürgen Bogner, der Verteidiger von Mario S., stellte keinen konkreten Strafantrag, habe aber nach Eigenaussage um ein "möglichst großes vertretbares Entgegenkommen" gebeten und rechne mit einem Urteil, "bei dem wir uns im zweistelligen Bereich bewegen werden".

Nach Angaben eines Gerichtssprechers wies Bogner das Landgericht Detmold darauf hin, dass das Geständnis seines Mandanten strafmildernd zu werten sei. Erst kürzlich hatte die Staatsanwaltschaft 14 Jahre Haft für Andreas V. und zwölfeinhalb Jahre Haft für Mario S. gefordert. Dabei sollen die Geständnisse der Angeklagten, die sie am ersten Verhandlungstag Ende Juni abgegeben haben, bereits berücksichtigt worden sein.



Staatsanwaltschaft fordert Sicherungsverwahrung

Für die Zeit nach der Haft forderte die Staatsanwaltschaft für beide Angeklagten Sicherungsverwahrung. In dem Fall würden sie nicht freikommen, bis sie nicht mehr als Gefahr für die Öffentlichkeit gelten. Zur Frage der Sicherheitsverwahrung haben beide Verteidiger keine Forderung abgegeben.



Der Verteidiger von Andreas V. sagte, er halte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren für angemessen, da sein Mandant es durch sein frühes Geständnis vielen Opfern erspart habe, vor Gericht als Zeugen auszusagen. "Das Geständnis zeigt auch, dass er sich mit den Taten auseinandergesetzt hat." Aus Gründen des Opferschutzes wurden die Plädoyers der Verteidiger unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen. Die Verkündung des Urteils ist auf den 5. September angesetzt.

Die beiden Männer gelten als Haupttäter der jahrzehntelangen Missbrauchsserie von Lügde, die Anfang des Jahres bekannt wurde. Noch am ersten Verhandlungstag Ende Juni hatten beide Angeklagten gestanden. Auf einem Campingplatz in dem nordrhein-westfälischen Ort sollen sie zwischen 2008 und 2019 in mehreren hundert Fällen Jungen und Mädchen sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben. Einen weiteren Mann, der an den Videoübertragungen beteiligt gewesen sein soll, hat das Gericht zu einer zweijährigen Strafe auf Bewährung sowie einer Therapie verurteilt. Die Staatsanwaltschaft, die ein höheres Strafmaß verlangt hatte, legte Revision ein.

Sonderermittler untersuchte mögliches Behördenversagen

Der Fall ist einer der größten bekannten Missbrauchsfälle in Deutschland, zudem gab es polizeiliche Ermittlungspannen und möglicherweise weiteres Behördenversagen. Das nordrhein-westfälische Innenministerium setzte einen Sonderermittler ein, um den Fehlern der Behörden nachzugehen. Insgesamt wird wegen Strafvereitelung im Amt und Verletzung der Fürsorgepflicht gegen 14 Beschuldigte bei Behörden ermittelt, darunter Polizisten und Jugendamtmitarbeiter. So will ein Polizist innerhalb nur weniger Stunden 155 Datenträger gesichtet haben.



Dem Jugendamt wird vorgeworfen, dem Angeklagten Andreas V. trotz instabiler Lebens- und Wohnverhältnisse ohne eingehende Prüfung eine Pflegetochter anvertraut zu haben. Später soll er durch sie weitere Kinder angelockt haben. Nach Auffassung des Innenministeriums hätte der sexuelle Missbrauch spätestens ab 2016 verhindert werden können.