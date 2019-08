Die Bundesrepublik muss einen an der Grenze gestoppten und direkt nach Griechenland gebrachten Asylsuchenden laut einem Gerichtsbeschluss umgehend zurückholen. Nach Angaben der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl ist es die erste Entscheidung dieser Art, nachdem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor gut einem Jahr ein Rücknahme-Abkommen mit Griechenland geschlossen hatte. Dass die Bundespolizeidirektion München dem Mann die Einreise nach Deutschland verweigert hatte und ihn per Flugzeug direkt wieder nach Griechenland brachte, stelle hoheitliche Eingriffe in subjektive Rechte dar und sei "voraussichtlich als rechtswidrig anzusehen", heißt es im Beschluss des Verwaltungsgerichts München vom 8. August (Az.: M 18 E 19.32238).



Der Fall betrifft einen afghanischen Schutzsuchenden, den die Bundespolizei im Mai in einem Zug kontrollierte, der aus Österreich kam. Ohne ihm ein Gespräch mit einem Rechtsanwalt zu ermöglichen und ohne das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) einzuschalten, entschied die Bundespolizei den Mann sofort zurück nach Griechenland zu schicken, weil die Abfrage der europäischen Asyldatenbank Eurodac ergeben hatte, dass er dort registriert wurde und einen Asylantrag gestellt hatte. So wird es in dem Gerichtsbeschluss geschildert.

Das Gericht argumentiere, der Mann sei nicht mehr in grenznahem Gebiet aufgegriffen worden, deshalb könne sich Deutschland nicht auf eine Zurückweisung an der Grenze berufen. Er habe sich auch nicht in einer Transitzone befunden – ein Begriff, der ebenfalls aus dem Asylkompromiss im vergangenen Jahr stammt und weder nach deutschem noch europäischen Recht geregelt ist. Er soll dazu dienen, Zurückweisungen an Grenzen zu ermöglichen.

Rechtliche Zuständigkeit nicht ausreichend geregelt

Im Rahmen des Asylkompromisses im vergangenen Jahr hatte Bundesinnenminister Seehofer mit Spanien und Griechenland vereinbart, dass beide Länder binnen 48 Stunden jene Migranten zurücknehmen sollen, die an der deutschen Grenze aufgegriffen werden, obwohl sie schon in Spanien oder Griechenland einen Asylantrag gestellt haben. Die Absprache mit Spanien trat am 11. August 2018 in Kraft, jene mit Griechenland am 18. August.

Im Schnitt musste seither weniger als ein Migrant pro Woche die Bundesrepublik auf Grundlage dieser Vereinbarungen wieder verlassen. Da es nur an der bayerisch-österreichischen Grenze vereinzelt Kontrollen gibt, hatten Kritikerinnen und Kritiker von vornherein erwartet, dass nur wenige Menschen von der neuen Regelung betroffen sein würden.



Generell stellt das Gericht infrage, ob die Bundespolizei überhaupt zuständig ist für Rückführungen nach Griechenland als nicht an Deutschland grenzender Staat. Das sei auch in der entsprechenden europäischen Verordnung so geregelt. "Diese Regelung ist auch sinnvoll, weil die Zuständigkeitsbestimmungen der Dublin-III-Verordnung eine komplexe Materie darstellt, die von Nicht-Juristen bzw. darin ungeschulten Personen im Rahmen eines auf höchste Geschwindigkeit ausgelegten Einreiseverweigerungs- und Zurückschiebungsverfahren(s), nicht ausreichend geprüft werden können", heißt es in dem Beschluss.

"Die Entscheidung zeigt, dass geltendes Recht nicht durch abstruse Wunschvorstellungen umgangen werden kann. Europarecht gilt auch an deutschen Grenzen", teilte die Leiterin der Abteilung Rechtspolitik bei Pro Asyl, Bellinda Bartolucci, mit. Der betroffene Asylsuchende sei laut der Hilfsorganisation derzeit weiterhin in Griechenland in Abschiebungshaft. Von der Bundespolizeidirektion München als Vertreterin der Bundesrepublik Deutschland lag zunächst keine Stellungnahme vor.