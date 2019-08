In Deutschland verdienen sie super, in der Schweiz natürlich noch besser – und trotzdem mangelt es überall an Lehrern. Wie kommt das? Und kann es sein, dass wir einfach zu wenig darüber wissen, was in Klassenzimmern passiert, um weniger klischeehaft über Lehrer zu diskutieren?

Zweites Thema bei Servus. Grüezi. Hallo.: Wie E-Roller die Bürgersteige blockieren. In Österreich und der Schweiz sind sie schon länger erlaubt, was lässt sich von dort über den besten Umgang mit dem neuen Stadtgefährt lernen?