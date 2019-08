Millionen Bäume dürften dieses Jahr absterben, weil ihnen das Wasser fehlt. Die deutsche Bundesregierung plant schon einen nationalen Waldgipfel – dabei hat der Waldbestand in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zugenommen, in Deutschland wie in der Schweiz und in Österreich. Wie schlimm ist es also wirklich?

Außerdem bei Servus. Grüezi. Hallo: Noch ein Gipfel: Beim Transitgipfel in Berlin wollten österreichische und deutsche Politiker den Streit um den Verkehr in den Alpentälern beilegen. Das Ergebnis: Sie haben einen 10-Punkte-Plan, aber keine Lösung.