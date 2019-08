Saudi-Arabien lockert erneut ein striktes Gesetz. Frauen können in dem islamisch-konservativen Königreich künftig selbst über ihre Reisen entscheiden. König Salman und sein Kabinett genehmigten Gesetzesänderungen, die Frauen erlauben, einen Reisepass zu beantragen und ohne die Erlaubnis eines Mannes ins Ausland zu reisen. Die neuen Regeln gelten Medienberichten zufolge für alle Frauen über 21 Jahren.



Bisher benötigen Frauen in dem Königreich für Reisen, ein Studium oder die Ausübung bestimmter Berufe die Zustimmung ihres Mannes, Vaters, Bruders oder eines anderen männlichen Verwandten. Dieses Vormundschaftssystem sorgt dafür, dass Frauen ihr ganzes Leben lang den rechtlichen Status von Minderjährigen haben.



Die neuen Dekrete wurden am Freitag in der staatlichen Wochenzeitung des Königreichs Umm Al-Kura veröffentlicht, der Bericht berief sich auf einen Regierungsbeschluss. Weitere Änderungen erlauben es saudischen Frauen in Zukunft, eine Hochzeit, Scheidung oder die Geburt eines Kindes einzutragen, und ihren Kindern offizielle Familiendokumente auszustellen. Die jüngsten Änderungen wurden von den Saudis im Kurzbotschaftendienst Twitter zum großen Teil gefeiert, zogen aber auch die Kritik einiger Konservativer auf sich.

In den vergangenen Jahren hat Saudi-Arabien unter Kronprinz Mohammed bin Salman begonnen, die strikten Regeln für Frauen zu lockern. So dürfen Frauen seit Juni 2018 Auto fahren, sie können seither auch Motorräder, Lieferwagen und Lastwagen steuern. Bis dahin war Saudi-Arabien das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht selbst fahren durften. Frauen wurde damals außerdem erlaubt, Fußballspiele zu besuchen und Berufe zu ergreifen, die bis dahin Männern vorbehalten waren. Mit diesen Reformen will der 33-jährige Kronprinz den Ölstaat liberalisieren und modernisieren.



Die bisherigen Liberalisierungen haben zwar das Leben vieler Frauen bereits verbessert. Von einer Gleichberechtigung der Geschlechter ist das muslimische Land aber noch weit entfernt. Kritiker sprechen von kosmetischen Reformen und fordern, das Vormundschaftssystem komplett abzuschaffen.