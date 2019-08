Ein Tornado hat im Südwesten von Luxemburg schwere Schäden angerichtet. Nach Angaben der luxemburgischen Regierung wurden 14 Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Besonders hart getroffen habe es die Orte Petingen und Kaerjeng. Dort wurden einer offiziellen Mitteilung zufolge insgesamt rund 160 Häuser beschädigt oder abgedeckt. Mehr als 1000 Notrufe gingen innerhalb weniger Minuten bei Polizei und Feuerwehr ein.

In den beiden Orten wurden Notunterkünfte für Bürger eröffnet. Regierungschef Xavier Bettel teilte über Twitter mit, es sei ein Krisenstab eingerichtet worden. "Die Regierung hilft den Betroffenen", schrieb er. Bilder und Videoaufnahmen belegten laut Einschätzungen von Meteorologen, dass es sich um einen Tornado gehandelt habe.



Ein Sprecher der Luxemburger Polizei berichtete von einer "Schneise der Verwüstung", die sich fünf, sechs oder sieben Kilometer weit ziehe. Mehrere Gebäude seien unbewohnbar, Autos seien von Dachziegeln oder Gebäudeteilen beschädigt worden, Gegenstände wurden durch die Luft gewirbelt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz.



Schwere Unwetter auch in Deutschland

Auch auf deutscher Seite - im benachbarten Saarland, in Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg - gab es den Angaben zufolge schwere Unwetter. In Rheinland-Pfalz in den Städten Neuwied und Koblenz wurden Gullydeckel aufgeschwemmt und Straßen teils überflutet.



In Baden-Württemberg verzögerte sich der Anstoß des DfB-Pokalspiels zwischen den Fußballclubs SV Sandhausen und Borussia Mönchengladbach wegen eines Gewitters. Die Zuschauer in den unteren Rängen wurden gebeten, sich in Sicherheit zu bringen. Bei einem Blitzeinschlag im baden-württembergischen Rosenfeld-Heiligenzimmern wurden 15 Fußballer verletzt. Der Blitz schlug Polizeiangaben zufolge während des Trainings am Freitagabend in der Nähe des Sportplatzes ein.



Im Saarland brachten mancherorts entwurzelte Bäume den Verkehr ins Stocken, Straßen wurden überspült und Keller liefen voll Wasser. Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall bei Beckingen leicht verletzt, als ein Ast auf ihren Wagen fiel. Auch in Bayern waren am Abend schwere Gewitter zu erwarten.