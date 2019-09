Erik Marquardt ist Vorsitzender der Seenothilfe Civilfleet, einem privaten Projekt der Seenotrettung im Mittelmeer. Es wurde nach einem Spendenaufruf des Moderators Klaas Heufer-Umlauf im Sommer vergangenen Jahres gegründet und sammelte fast 300.000 Euro Spendengelder ein. Das österreichische Medienprojekt "addendum" berichtete kürzlich unter der Überschrift "Kein Schiff wird kommen" kritisch über Civilfleet und schrieb, "dass zwar ein Großteil der Spendengelder in das Chartern eines Rettungsschiffes flossen, ein solches aber nie auslaufen sollte". Warum das so war, erklärt der grüne Europaabgeordnete Marquardt.



ZEIT ONLINE: Herr Marquardt, wieso konnte das von Civilfleet gecharterte Rettungsschiff Golfo Azzurro nicht auslaufen?

Erik Marquardt: Zu dem Zeitpunkt, als wir mit der niederländischen Stiftung, die die Golfo Azzurro verwaltet, einen Vorvertrag geschlossen hatten, gingen wir davon aus, dass das Schiff innerhalb von zehn Tagen startklar zum Auslaufen sei. Doch dann machte uns die italienische Regierung unter Innenminister Matteo Salvini einen Strich durch die Rechnung. Die Golfo Azzurro besaß eine panamaische Flagge, wie andere Seenotrettungsschiffe auch. Rom aber übte Druck auf Panama aus und forderte, den Seenotrettungsschiffen unter panamaischer Flagge die Registrierung zu entziehen. Und die Regierung macht es auch: Der Aquarius wurde im September vergangenen Jahres die Flagge entzogen. Ohne die Panamaflagge aber hätten wir nicht auslaufen können, das wäre illegal gewesen.

ZEIT ONLINE: Warum haben Sie das Schiff nicht umregistriert?



Marquardt: Genau das haben wir versucht und entschieden: der Eigner übernimmt die Registrierung des Schiffes unter der Flagge des Inselstaats Vanuatu. Wir zahlen keine Tagesraten mehr, wie im Vorvertrag vereinbart, sondern beteiligen uns mit einem Betrag in Höhe von maximal 30.000 Euro an den Kosten der Umregistrierung – wenn denn am Ende das Schiff auslauffähig ist. Aber genau dieser Flaggenwechsel nimmt extrem viel Zeit in Anspruch – und konnte bis heute leider nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Durch politischen Druck wurde es unheimlich schwierig gemacht, Rettungsschiffe zu registrieren. Dass es Probleme geben kann, war uns angesichts der politischen Diskussion bewusst. Deswegen haben wir das Risiko begrenzt.



ZEIT ONLINE: Andere Nichtregierungsorganisationen haben es doch auch geschafft, ein Schiff zum Einsatz zu bringen. Warum nicht Civilfleet?

Wir sind da nicht blauäugig rangegangen Erik Marquardt

Marquardt: Das stimmt, aber andere Organisationen, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, haben natürlich auch andere Ressourcen, um auf politische Tricks zu reagieren. 300.000 Euro sind zwar sehr viel Geld, aber im Hochseebetrieb ist es nicht unüblich, dass Schiffe fünfstellige Beträge pro Tag kosten. Dann hatten manche Organisationen auch mehr Glück, die Professor Albrecht Penck von Sea-Eye, heute bekannt als Alan Kurdi, hatte etwa bereits eine deutsche Flagge, als sie zum Einsatz kam, die dem Schiff nicht entzogen wurde.

Man muss sich klar machen, dass damals niemand wusste, ob es wieder Seenotrettung geben wird. Der politische Druck war enorm, von allen Seiten Gegenwind. Unterm Strich kann man sagen: Bei unserem Projekt haben die Seenotrettungsgegner gewonnen, bei anderen nicht. Aber wir sind da nicht blauäugig rangegangen. Wir haben mit denselben Leuten zusammengearbeitet, die auch für andere Organisationen arbeiten und planen, wir haben bei wichtigen Entscheidungen immer Experten eingebunden

ZEIT ONLINE: Wie sind die Rückmeldungen der Spender? Sind sie nicht enttäuscht?

Marquardt: Mir ist wichtig zu sagen: Wir haben mit unseren Geldern dazu beigetragen, dass andere Organisationen erfolgreich waren. Die erste Mission von Sea-Eye mit dem Schiff Professor Albrecht Penck hätte 2018 nicht stattgefunden, wenn wir ihnen nicht das Geld gegeben hätten. Ohne Klaas Heufer-Umlaufs Aufruf wäre dieses Schiff nicht ausgelaufen. So konnten 17 Menschen in Seenot gerettet werden. Nun kann man sagen, das ist zu wenig, und fordern, dass mehr Menschen mit 300.000 Euro hätten gerettet werden können. Aber ich glaube, wenn man die 17 Menschen fragt, die nicht ertrunken sind, sehen die das anders.

Einige Spenderinnen und Spender haben tatsächlich nachgefragt. Die Anfragen haben wir auch immer beantwortet, da waren wir transparent. Wir hatten nur das Problem: je mehr Öffentlichkeit es gab, umso mehr Steine wurden uns in den Weg gelegt. Am Ende haben wir nicht mehr öffentlich über jeden Schritt berichtet. Bis jetzt kenne ich keinen Spender, der sich aufgeregt hat. Manche schrieben sogar, dass sie wieder spenden würden.

ZEIT ONLINE: Wie geht es nun weiter?

Marquardt: Die Golfo Azzurro liegt zurzeit in den Niederlanden. Sie war komplett ausgestattet mit Equipment für die Seenotrettung, aber konnte wegen der politischen Tricks nicht auslaufen. Das Equipment werden wir nun anderen Seenotrettungsschiffen zur Verfügung stellen. Außerdem steht die Endabrechnung des Projekts noch aus. Wir reden in den kommenden Wochen mit dem Eigner, der uns noch fünfstellige Darlehen und Vorschüsse zurückzahlen muss. Dann planen wir weiter und unterstützen andere Organisationen, die Menschen aus Seenot retten.