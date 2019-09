Mal eben mit dem Auto zur Klimademo? Was für Klimaschützerinnen und Klimaschützer paradox klingen muss, will Volkswagen möglich machen – ausgerechnet. "Endlich können wir die Kinder zur Klimademo fahren." Eine Woche lang plakatierte der Wolfsburger Konzern im Juli in der Hauptstadt seine Werbung für ein neues Car-Sharing-Angebot. "WeShare" heißt der Elektromietwagendienst, der erst mal nur in Berlin verfügbar ist. Zeitgleich wurde im Sommer die gleichnamige "WeShare"-Zentrale am Alexanderplatz eröffnet. In den sozialen Medien bekam das Unternehmen für die Aktion vor allem Häme ab.



Der Vorwurf gegen Volkswagen lautet: Greenwashing. Unternehmen versuchen dabei, sich mit Kampagnen für mehr Umweltschutz zu schmücken, um ihr eigentlich umweltschädliches Geschäftsmodell weniger schlimm erscheinen zu lassen. Volkswagen wäre nicht das erste Unternehmen, das sich diese Methode zunutze macht. Gerade die Fridays-for-Future-Proteste sind durch die große öffentliche Aufmerksamkeit und die breite Sympathie für die protestierenden Kinder und Jugendlichen für die Wirtschaft besonders attraktiv. Mehrere Unternehmen nutzen gerade dieses mediale Momentum.



Volkswagen versucht sogar, die Popularität der Fridays-for-Future-Bewegung mehrmals für sich zu vereinnahmen. Das Gesicht der Klimaaktivistin Greta Thunberg begegnete einem bis vor Kurzem schon nach wenigen Klicks auf der Website der VW-Aktiengesellschaft. Mit einem großen Foto der Schwedin bekannte sich der Konzern zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Jetzt hat das Unternehmen das Bild ausgetauscht. Vermutlich, weil Thunberg Ende August getwittert hatte, dass sie sich nicht von Unternehmen vereinnahmen lassen wolle.



"VW verkauft unsere Message und nutzt unser Gesicht"

Was sich aus PR-Sicht durchaus auszahlen kann, stößt auch bei den deutschen Aktivisten auf wenig Begeisterung. Eine Vereinnahmung könne er zwar nicht erkennen, sagt Hanno Merschmeyer, einer der Zuständigen für die Pressearbeit von Fridays for Future. "Aber VW verkauft unsere Message und nutzt unser Gesicht. Bisher habe ich nicht gesehen, dass sie auch aktiv etwas tun. Das hört sich eher nach Greenwashing an." Bei Volkswagen heißt es auf Anfrage dazu: "Vor dem Hintergrund unserer Verpflichtung zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens und der damit einhergehenden Neuausrichtung des Unternehmens zeigen wir großes Verständnis und Sympathie für die Fridays for Future Bewegung. Mit der Marketingaktion sollte die Nachhaltigkeit des Services thematisiert werden."



Mehr und mehr Unternehmen nutzen die Popularität der Klimaaktivisten für ihre Belange, platzieren Thunberg auf Plakaten oder in Slogans, um auf diese Weise etwas von der Begeisterung abzukommen. Der Ökostromhersteller E wie einfach ist so ein Beispiel. Mit einer großangelegten Kampagne inklusive des Hashtags #DeineEnergie will die Kölner E.on-Tochter zum Stromanbieter für die junge Generation avancieren.



Klimaaktivismus als Lifestyle

Die Generation, die E wie einfach ansprechen will, ist hip, jung und geht auf Klimademos. Im neusten Spot schaut eine junge Frau selbstbewusst in die Kamera, sie hält ein Megafon in der Hand. Hinter ihr strecken andere Jugendliche Protestplakate in die Luft. Die junge Aktivistin spricht direkt in die Kamera: "F wie Fighter". Der Slogan steht in dem Spot direkt neben "H wie Hedonist" und "P wie Pussy". Die Unternehmenssprecherin Bettina Donges sagt: "E wie einfach will eine Generation ansprechen, die nicht der Norm entspricht."

Der Fridays-for-Future-Aktivist Merschmeyer ist nicht begeistert. "Bei solchen Spots kann es passieren, dass unsere Bewegung als Lifestyle abgestempelt wird. Das darf nicht sein", sagt Merschmeyer. Allerdings produziert das Unternehmen Ökostrom und wird deshalb von den Klimaaktivisten zunächst positiv bewertet.



Nachhaltigkeit ist im Marketing schon länger ein wichtiges Thema. Neu ist aber, dass Unternehmen die Narrative der Fridays-for-Future-Bewegung adaptieren. Ein Onlinefahrradhersteller verkauft aktuell das sogenannte "Greta Thunberg Bike" aus veganer Kernesche für fast 5.000 Euro. Ein Fünftel des Preises soll an nachhaltige Projekte des WWF gespendet werden. Die Aktion findet parallel zur globalen Klimastreikwoche statt.

Fridays for Future lehnt die Unterstützung von großen Unternehmen nicht direkt ab. Merschmeyer verweist darauf, dass die 100 größten Unternehmen weltweit für mehr als 71 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich wären. Die Einschätzung geht auf eine Studie der US-amerikanischen NGO "Carbon Disclosure Project" zurück. Daher seien gerade diese Unternehmen wichtig für die Umsetzung der Ziele von Fridays for Future. "Wenn die uns ernst nehmen, dann befürworten wir das". Bislang aber habe es noch keine Zusammenarbeit gegeben, sagt Merschmeyer.

Er würde sich jedoch mehr Transparenz wünschen: "Grundsätzlich ist es toll, wenn Unternehmen uns unterstützen. Aber es wäre schön, wenn man uns fragen würde." Fridays for Future finanziert sich vor allem über Crowdfunding, die Klimaaktivisten hatten im Mai zur Europawahl auch selbst einen Werbespot für das Kino produziert. Eine direkte Zusammenarbeit aber mit jenen Unternehmen, die mit den Klimaktivisten werben, gibt es offenbar nicht. Auch E wie einfach und Volkswagen bestätigen, nicht mit Fridays for Future direkt zu kooperieren.