Wohnungen, Krankenhäuser und Schulen liegen in Trümmern, Tausende Menschen müssen mit Lebensmitteln und Wasser versorgt werden: Während der Norden der Bahamas noch mit den Auswirkungen des Hurrikans Dorian zu kämpfen hat, kündigt sich eine neue Unwetterlage an. Der Tropensturm Humberto bewegt sich auf die Inseln Grand Bahama und Abaco zu. Der Wetterdienst auf den Bahamas erklärte, es sei mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern und Starkregen zu rechnen, was zu neuen Überschwemmungen auf den Inseln führen könne. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums könnte sich Humberto binnen zwei oder drei Tagen zu einem Hurrikan entwickeln.