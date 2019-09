Bei heftigen Regenfällen während der Monsunzeit sind im Norden Indiens mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen. "Die meisten Tode wurden von einstürzenden Häusern verursacht", sagte Shakti Verma von der Katastrophenschutzbehörde im Bundesstaat Uttar Pradesh. Andere Menschen seien von Blitzen erschlagen worden oder in den Fluten ertrunken.

Seit Donnerstag fegen Stürme mit heftigen Regenfällen und Gewittern über den Norden Indiens hinweg. Sie brachten Bäume und Strommasten zum Umstürzen, deckten Dächer ab und zerstörten provisorische Unterkünfte. Die hinduistischen Pilgerstädte Varanasi und Prayagraj wurden demnach besonders schwer getroffen.

Der Regierungschef des Bundesstaates Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, wies die örtlichen Rettungsdienste an, die Verletzten zu versorgen. Den Angehörigen der Todesopfer sagte er Zahlungen von je 400.000 Rupien (etwa 5.000 Euro) zu.

Die Monsunzeit in Südasien dauert gewöhnlich bis September. Zwar ist der Regen für die Landwirtschaft lebenswichtig – er richtet aber auch immer wieder großen Schaden an. Von Juni bis zum 24. September sind nach Angaben des indischen Innenministeriums bereits mehr als 1.600 Menschen als Folge von Unwettern ums Leben gekommen. Die Behörden im westlichen Bundesstaat Maharashtra hatten erst am Freitag 21 Todesfälle durch Unwetter im Bezirk Pune gemeldet.