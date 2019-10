von: 385 Grad

Noch ist nicht klar, ob die Welt noch zu retten ist und ob dies überhaupt noch in unserer Hand liegt. Aber das muss auch nicht Ausgangspunkt der Überlegung sein. Es wäre schon viel gewonnen, all das zu unternehmen, was man tun kann, um die Erde so lange wie möglich zu einem guten Ort zum Leben zu machen. Dafür muss auch gar nicht jedes Land mitmachen, es wäre schon ein großer Schritt, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen und unsere Möglichkeiten nutzen. Gesellschaft funktioniert durch einen gemeinsamen Rahmen, der einzelne Bürger auch einschränkt, damit das große Ganze – die Menschheit in Zukunft – noch funktioniert und existiert. Ein Lichtblick in der Hinsicht sind tatsächlich Fridays for Future – es ist also sicherlich noch nicht alles verloren.