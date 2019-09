Nach erheblichen Proteste wegen Justizwillkür in Russland hat ein Moskauer Gericht den Schauspieler Pawel Ustinow aus der Haft entlassen. Er war zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Sieben Wochen nach seiner Festnahme kommt er unter Auflagen frei, wie die russische Agentur Interfax meldete. Er dürfe aber nicht die Stadt verlassen. Ustinow war im Gerichtssaal per Videostream aus der Untersuchungshaftanstalt zugeschaltet.



Sein Anwalt Anatolij Kutscherena und Bürgerrechtler sprachen von einer "gerechten Entscheidung" des Gerichts. Bilder von Ustinow gab es zunächst nicht. Das Moskauer Stadtgericht erklärte, dass die Unterlagen an das Gefängnis gingen, erst dann könne er die Haftanstalt verlassen.



Zuvor hatte es selbst aus kremltreuen Kreisen Kritik an der Schärfe des Urteils gegen Ustinow und an einem Missbrauch der Justiz in Russland für politische Zwecke gegeben. Eine Petition mit der Forderung, ihn freizulassen, sammelte fast 150.000 Unterschriften. Die Generalstaatsanwaltschaft forderte das Gericht daraufhin auf, das Urteil wegen Teilnahme an ungenehmigten Oppositionsprotesten und wegen der Verletzung eines Polizeibeamten abzumildern. Um den Schuldspruch selbst soll es aber erst am 26. September in einem Berufungsverfahren in Moskau gehen.

Ustinow war am 3. August am Rande einer nicht genehmigten Kundgebung festgenommen worden. Bilder von seiner Festnahme und die darauf zu sehende Polizeigewalt lösten Entsetzen aus. Der Schauspieler hatte betont, zufällig vor Ort gewesen zu sein und die Vorwürfe abgestritten, er habe in Richtung der Polizisten "Beleidigungen skandiert". Ein Journalist des oppositionellen Senders Dozhd, der ebenfalls vor Ort gewesen ist, bestätigte Ustinows Aussage vor Gericht. Dagegen hatte ein Polizist vor Gericht ausgesagt, Ustinow habe ihm die Schulter ausgekugelt. Der Uniformierte erhielt eine Beförderung, Ustinow nach mehrwöchiger Untersuchungshaft dreieinhalb Jahre Straflager.

Auch Journalist Golunow war nach landesweiten Protesten freigekommen

Polizei und Justiz stehen seit Wochen in der Kritik, mit überzogener Härte gegen die Teilnehmer nicht genehmigter Demonstrationen vorzugehen. Bei den Protesten gegen den Ausschluss vieler oppositioneller Kandidaten bei der Stadtratswahl am 8. September hatte es Tausende Festnahmen gegeben, mehrere Teilnehmer wurden zu Haft im Straflager verurteilt.



Doch schon davor gab es in Russland eine Diskussion um Machtmissbrauch bei der Polizei, nachdem der Journalist Iwan Golunow, der zuvor über Korruption unter Moskauer Stadtbeamten berichtete, wegen angeblichen Drogenbesitzes festgenommen wurde. Weil sehr vieles darauf hindeutete, dass die Polizei ihm die Drogen untergeschoben hatte – so waren etwa von der Polizei veröffentlichte Fotos, die Golunows angebliche Drogenküche zeigen sollten, offenbar gefälscht – kam es zu landesweiten Protesten, mit denen sich erstmals auch vergleichsweise kremltreuen Medien solidarisiert hatten. Im Zuge der Proteste kam Golunow frei, zwei hohe Polizeibeamte wurden von Präsident Wladimir Putin entlassen.