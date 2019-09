Die deutsche Bundesregierung stellt vor, wie sie den Klimawandel bekämpfen will – kurz nachdem ein schwerer SUV-Unfall in Berlin eine Diskussion über klimaschädliche Straßenpanzer ausgelöst hat. Fahren in den Alpen eigentlich noch mehr SUV als im Flachland? Und wie weit sind die Schweiz und Österreich bei der Verkehrswende?

Zweites Thema bei Servus. Grüezi. Hallo.: wo die direkte Demokratie noch schwächelt. Die Beteiligungsmöglichkeiten in der Schweiz sind gar nicht so gut, wie viele denken. Wir diskutieren, was sich wie verbessern ließe – von der Bürgersteigplanung bis zur Stromtrasse.