An 23 Abenden duellieren sich im österreichischen Wahlkampf die Spitzenkandidaten im Fernsehen. Damit ist das Land wohl weltweit an der Spitze. Warum gibt es in Österreich so viele TV-Duelle, in Deutschland wenige und in der Schweiz gar keine? Und bringen diese Formate überhaupt was?

Außerdem bei Servus. Grüezi. Hallo.: Die Jagdsaison ist eröffnet! Wer geht in unseren Ländern jagen? Und was ist davon zu halten, wenn Menschen als Hobby Tiere schießen? Wir diskutieren über die Notwendigkeit der Jagd.