Die Grünen sind die Überraschung der Nationalratswahl in Österreich. Regieren sie jetzt auch mit Wahlsieger Sebastian Kurz von der ÖVP? In einer Sonderfolge von "Servus. Grüezi. Hallo." erklären wir, warum ein türkis-grünes Bündnis in Wien unwahrscheinlich ist und was die deutschen Koalitionsverhandlungen 1998 und 2013 damit zu tun haben.

Außerdem wollen wir wissen, warum Sebastian Kurz die Wahl gewonnen hat, obwohl sein Wahlkampf doch eigentlich mehr Probleme als Stärken hatte. Und: Wenn die FPÖ nach den Skandalen nun doch noch abgestürzt ist, droht das dann bald auch der AfD?