23 beziehungsweise 27 Prozent der Wählerstimmen hat die AfD in Sachsen und Brandenburg gerade gewonnen – wer sind diese Wähler? Wenn man sich ansieht, wer die rechten Parteien SVP in der Schweiz und FPÖ in Österreich wählt, lässt sich auch einiges über die AfD-Wählerschaft lernen. Spoiler: Es geht nicht um Alter oder Wohnort, sondern um Inhalte.

Zweites Thema bei Servus. Grüezi. Hallo.: Die Theaterspielzeit beginnt und wir fragen uns, welche Rolle die Schauspielhäuser noch haben, wer noch ins Theater geht und ob die hohen Subventionen dafür gerechtfertigt sind.