Seit mehr als einem Jahr macht die Bewegung Fridays for Future Druck auf Regierungen weltweit. Sie sollen endlich Maßnahmen ergreifen, damit die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele doch noch erreicht werden können. Sebastian Haunss, Protestforscher an der Universität Bremen und Wissenschaftler am Institut für Protest- und Bewegungsforschung, spricht im Interview über die Schlagkraft und die sozialen Strukturen der Bewegung – und die Frage, ob Fridays for Future nach dem Höhepunkt des Klimastreiks an diesem Freitag mit Ermüdungserscheinungen rechnen muss.

ZEIT ONLINE: Herr Haunss, Fridays for Future startete als Bewegung, die vor allem Schüler mobilisierte, an diesem Freitag werden Eltern, Arbeitnehmer und Unternehmer auf die Straße gehen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, und das in vielen verschiedenen Ländern. Haben wir es mit einer neuen Qualität des Protestes zu tun?

Sebastian Haunss: Die Frage ist interessant: Als Fridays for Future startete, wurden wir immer gefragt, ob wir es mit einer neuen Dimension von Protest zu tun haben, weil Schüler auf die Straße gingen. Tatsächlich ist das, was wir jetzt beobachten, eher eine Normalisierung – weil die Protestierenden diesmal nicht vorwiegend Schüler sind, sondern aus vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen kommen.

ZEIT ONLINE: Läuft Fridays for Future Gefahr, seinen Markenkern zu verwässern?

Haunss: Auf gar keinen Fall. Eine Bewegung kann auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn sie gesellschaftlich breite Unterstützung findet. Schon beim ersten Aktionstag am 15. März waren unter den Demonstranten übrigens "nur" 52 Prozent Schüler, der Rest war erwachsen, wenngleich es viele junge Erwachsene waren. Insofern ist das Spektrum jetzt tatsächlich breiter geworden.

ZEIT ONLINE: Viele Schulen akzeptieren, dass die Schüler streiken, oder bestrafen es zumindest nicht. Und selbst Unternehmen haben Beschäftigten freigestellt, an den Demonstrationen teilzunehmen. Wenn alle einverstanden sind, konterkariert das nicht das Ziel des Protests: allein durch die Provokation mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?

Haunss: Sie vergessen, dass sich der Protest ja von Anfang an nicht gegen die Schulen oder gegen die Arbeitgeber gerichtet hat, sondern an die Politik.

ZEIT ONLINE: Aber in der Politik scheinen ebenfalls viele einverstanden. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel hat begrüßt, dass die Schüler streiken.



Haunss: Richtig, aber Lob allein reicht nicht, das hat Fridays for Future auch klargemacht. Dem schönen Lob müssen eben auch Taten folgen.

ZEIT ONLINE: Fridays for Future hat Proteste in 2.600 Städten in fast 160 Staaten angekündigt. Wird das wirklich ein weltumspannender Klimastreik?



Haunss: Genaue Angaben kann ich dazu nicht machen. Weltumspannend ist der Klimastreik aber sicher nicht. Fridays for Future war von Anfang an allem voran eine europäische Bewegung, mit einem schwächeren Arm in den USA. In undemokratischen Staaten wie China etwa, wo die Demonstrationen verboten sind, ist die Bewegung naturgemäß kaum bis gar nicht aktiv. Dass Europa der Kern der Bewegung ist, spiegelt aber ja auch wider, dass den Menschen hier bewusst ist, dass Europa einen großen Anteil am CO2-Ausstoß pro Person hat.

"Weltumspannend ist der Klimastreik sicher nicht" © privat

ZEIT ONLINE: Hat die Streikbereitschaft nicht auch mit Bildung zu tun? Umfragen zufolge rekrutiert Fridays for Future die meiste Unterstützung von Jugendlichen aus gut situierten, gebildeten Familien.

Haunss: Richtig, aber das gilt für alle politischen Bewegungen: Die werden fast immer von Menschen mit überdurchschnittlich hoher Bildung getragen – das war selbst bei den Demonstrationen gegen Pegida so, bei den Protesten gegen das Handelsabkommen TTIP und auch bei den Demos gegen den G20-Gipfel 2017 in Hamburg. Anders sieht das bei den Streiks aus, für die die Gewerkschaften mobilisieren. Da sind ja auch die schlecht bezahlten Arbeiter dabei, die gegen miserable Arbeitsbedingungen protestieren.

ZEIT ONLINE: Für diesen Freitag haben auch die großen Gewerkschaften zum Klimastreik aufgerufen. Rechnen Sie mit einer hohen Beteiligung aufseiten der Arbeitnehmer?



Haunss: Schwer zu sagen. In der Regel sind die Gewerkschaften schon sehr mobilisierungsstark. Wie sich das am Ende ausbuchstabiert, wird man sehen. Schon beim ersten Aktionstag im März war die Beteiligung teils sehr viel höher als erwartet: In Bremen etwa hatte man mit etwa 1.000 Demonstranten gerechnet, am Ende waren es nach unserer Zählung zufolge 5.500 bis 6.000.