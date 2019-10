Die italienische Küstenwache hat eine schwangere Frau mit schweren Blutungen vom Schiff Alan Kurdi nach Lampedusa gebracht. Das berichtete die Betreiberorganisation Sea-Eye. Derweil wartet das Rettungsschiff vor der Insel in internationalen Gewässern auf die Erlaubnis, in einen sicheren Hafen einzulaufen. Die Koordinierungsstelle für Seenotrettung in Rom hatte nur erlaubt, die 22-jährige Nigerianerin von Bord zu holen.



Bei einem Einsatz zur Rettung von 92 Migrantinnen und Migranten aus dem Mittelmeer war die Besatzung des deutschen Rettungsschiffs Alan Kurdi nach eigenen Angaben von libyschen Streitkräften mit Schusswaffen bedroht worden. Drei libysche Schiffe hätten die Alan Kurdi bedrängt, Maskierte hätten Warnschüsse in die Luft und ins Wasser abgegeben, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Eye, Gorden Isler, der Deutschen Presse-Agentur.

Viele Migranten seien in Panik ins Wasser gesprungen, auch sie seien mit Maschinenpistolen bedroht worden. "Zum Glück haben wir schon Rettungswesten verteilt, sonst hätte es Tote gegeben", sagte Isler. Die Libyer hätten dann abgedreht, "die akute Bedrohungssituation" sei vorbei gewesen, sagte Isler. An Bord der Alan Kurdi seien nun noch 90 Migranten; ein Mann gelte als vermisst.



Die libysche Marine widersprach der Darstellung: "Als libysche Küstenwache weisen wir eine Beteiligung an dem Zwischenfall kategorisch zurück", hieß es in einer Mitteilung. "Unsere Patrouillen haben ein Boot einer Nichtregierungsorganisation weder abgefangen noch bedroht noch beschossen", hieß es weiter.

Die EU unterstützt die libysche Küstenwache darin, Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa wollen, zurück in das Bürgerkriegsland zu bringen. Italien liefert zum Beispiel Boote an die Libyer. Die Vereinbarung ist hoch umstritten, weil den Menschen in Libyen schwerste Misshandlungen und Folter drohen. Derzeit sind drei zivile Rettungsschiffe mit Migranten auf dem Mittelmeer unterwegs und haben keine Erlaubnis, in einen Hafen in Malta oder Italien zu fahren.

Hilfsorganisationen appellieren an EU-Regierungschefs

Die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen haben unterdessen die europäischen Staats- und Regierungschefs aufgefordert, die 104 Überlebenden an Bord des Rettungsschiffes Ocean Viking von Bord zu lassen. Die Besatzung warte seit Tagen ebenfalls auf die Zuweisung eines sicheren Hafens für das Schiff, das derzeit in internationalen Gewässern zwischen Italien und Malta kreuzt, heißt es in einer Erklärung der beiden Organisationen.

Die 104 Menschen hatte die Crew der Ocean Viking bereits vor zehn Tagen in internationalen Gewässern vor Libyen aus Seenot gerettet. Des Weiteren forderten sie, einen "berechenbaren und koordinierten Mechanismus für das Ausschiffen von Geretteten" einzuführen.

In den vergangenen vier Monaten hätten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris, Malta und schließlich Luxemburg getroffen, um eine entsprechende Lösung zu finden, wie Menschen, die im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet wurden, verteilt werden können, erläuterte die stellvertretende Projektleiterin von SOS Méditerranée, Louise Guillaumat. "Die EU kann und sollte mehr Solidarität mit seinen Küstenstaaten zeigen, was die Aufnahme von aus Seenot geretteten Menschen angeht", fügte sie hinzu.