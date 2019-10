Rund 800 Menschen sind heute an zwei symbolträchtigen Orten im Osten und Westen Deutschlands zusammengekommen, um über den Zustand der Demokratie im 30. Jahr nach dem Mauerfall zu diskutieren. In der Dresdner Frauenkirche und der Frankfurter Paulskirche trafen sich zeitgleich Teilnehmer der Gesprächsaktion "Deutschland spricht" mit Politikern, Wissenschaftlern, Stiftungsvertretern und Autoren. Die Konferenz in zwei Städten trug den Titel ZEIT für Demokratie - Deutschland spricht.

1/13 Rund 500 Gäste verfolgten die Konferenz "ZEIT für Demokratrie - Deutschland spricht" in der Frankfurter Paulskirche. © Andreas Henn für ZEIT ONLINE 2/13 Die Publizistin und ZEIT-ONLINE-Autorin Jana Hensel sagte in Frankfurt: "Egal wo wir sind, wir sind im Osten Ostdeutsche und im Westen Ostdeutsche. Westdeutsche sind nur im Osten Westdeutsche, sonst einfach Deutsche." © Andreas Henn für ZEIT ONLINE 3/13 Vladimir Hepner (rechts) und Iris Gutmann (Mitte) nahmen im Frühjahr bei "Europa Talks" teil, der europäischen Variante von "Deutschland spricht". Sie berichteten in Frankfurt von ihrem Gespräch. © Andreas Henn für ZEIT ONLINE 4/13 Der ZEIT-Autor Bastian Berbner berichtete in Frankfurt von seinen Recherchen zu der Frage, was Gespräche mit politisch Andersdenkenden bewirken können. © Andreas Henn für ZEIT ONLINE 5/13 ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner (rechts) diskutierte mit VW-Vorstand Hiltrud Werner, dem Unternehmer Tarek Müller, dem Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und der Publizistin Jana Hensel über "die Fragen, die Deutschland spalten". © Andreas Henn für ZEIT ONLINE 6/13 Der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Werner D'Inka sprach in der Frankfurter Paulskirche. © Andreas Henn für ZEIT ONLINE 7/13 Rund 300 Besucher verfolgten das Programm in der Frauenkirche in Dresden. © Phil Dera für ZEIT ONLINE 8/13 Der Bestseller-Autor und Rohwohlt-Herausgeber Florian Illies berichtete in der Frauenkirche von Lesungen aus seinem Buch "Generation Golf" in ostdeutschen Städten. © Phil Dera für ZEIT ONLINE 9/13 Maria Exner, stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT ONLINE, und Philip Faigle, Projektleiter von "Deutschland spricht" eröffneten die Konferenz in Dresden. © Phil Dera für ZEIT ONLINE 10/13 Unter den Besuchern in der Frauenkirche waren auch viele Teilnehmende von "Deutschland spricht". © Phil Dera für ZEIT ONLINE 11/13 Selmin Çalışkan, Direktorin für Institutionelle Beziehungen bei der Open Society Foundations, warb für mehr Unterstützung für NGOs. © Phil Dera für ZEIT ONLINE 12/13 Die Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe berichtete von Gesprächen mit Bürgern. © Phil Dera für ZEIT ONLINE 13/13 Der Ökonom Armin Falk stellte in Dresden erste Studienergebnisse zu "Deutschland spricht" vor. © Phil Dera für ZEIT ONLINE

Die Doppel-Veranstaltung bildete den Auftakt zur diesjährigen Gesprächsaktion Deutschland spricht. Das von ZEIT ONLINE initiierte Projekt findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Es bringt Menschen mit möglichst kontroversen politischen Ansichten in persönlichen Gesprächen zusammen. Insgesamt 14.000 Menschen wurden in diesem Jahr einem politisch Andersdenkenden vorgestellt, rund 7.000 der Teilnehmer haben sich an diesem Mittwochabend in ganz Deutschland zum Gespräch getroffen.

Zu den Streitthemen in diesem Jahr gehörten die Fragen, ob Männer und Frauen in Deutschland die gleichen Chancen haben, die Auswirkungen von Migration und das Verhältnis Deutschlands zu Russland. Sechs Medienpartner hatten gemeinsam zu der Aktion aufgerufen, neben ZEIT ONLINE waren die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Sächsische Zeitung, der Weser Kurier, die Berliner Zeitung, Chrismon und evangelisch.de beteiligt.

In der Dresdener Frauenkirche warb der Bestseller-Autor und Rohwohlt-Herausgeber Florian Illies dafür, in kontroversen Auseinandersetzung neben dem Austausch von Argumenten auch die jeweiligen Lebenserfahrungen und Sehnsüchte des Gegenübers zu berücksichtigen. So sei oftmals bessere Verständigung möglich. Illies warnte zugleich vor der Sehnsucht danach, "dass am Ende mal einer auf den Tisch haut." Die Demokratie lebe, so langweilig das auch manchmal sei, von der Suche nach einem Kompromiss.

"Wir sind im Osten Ostdeutsche und im Westen Ostdeutsche"

In der Frankfurter Paulskirche sprach der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Werner d'Inka, darüber, wie wichtig Streit für eine Demokratie ist und forderte das Publikum auf: "Lassen Sie es fetzen. Streiten Sie. Sprechen Sie. Lernen Sie andere Meinungen kennen." Die Publizistin und ZEIT-ONLINE-Autorin Jana Hensel wies auf das noch immer unterschiedliche Zugehörigkeitsgefühl von Ost und West hin: "Egal wo wir sind, wir sind im Osten Ostdeutsche und im Westen Ostdeutsche. Westdeutsche sind nur im Osten Westdeutsche, sonst einfach Deutsche." Der Unternehmer Tarek Müller sagte in der Debatte: "Ich halte wenig von Pauschalisierungen. Mir wäre es lieber, wenn wir nicht über Ost und West reden, sondern über benachteiligte oder gut entwickelte Regionen, und versuchen eine Angleichung innerhalb von Deutschland herzustellen."

Der Ökonom Armin Falk berichtete in Dresden von ersten Forschungsergebnissen zu Deutschland spricht. Der Wissenschaftler hatte das Projekt 2018 mit einem Team untersucht. Ein Ergebnis seiner Studie: Bereits ein zweistündiges Gespräch ­zwischen Menschen mit völlig unterschiedlichen ­politischen Ansichten reicht, um Vorurteile gegenüber Andersdenkenden abzuschwächen. Mit dem Blick auf die aufgeheizten Debatten der vergangenen Monate sagte Falk, die Polarisierung in Deutschland sei schon einmal viel dramatischer gewesen. Das dürfe, bei allem aktuellen Dissens, nicht in Vergessenheit geraten.



Mit Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse in Thüringen, riet der Demokratieforscher Wolfgang Merkel vor einem Bündnis zwischen CDU und Linken ab – beide Parteien verbinde inhaltlich zu wenig. Stattdessen empfahl er den politisch Verantwortlichen eine Minderheiten-Regierung zu bilden, nach dem Vorbild "der besten Demokratien, die wir kennen" in den Ländern Skandinaviens.