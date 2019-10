In den ersten neun Monaten des Jahres sind bereits 16.808 Asylbewerber abgeschoben worden. Wie die Funke-Zeitungen aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Linke-Anfrage zitierten, handelte es sich meist um Zuwanderer, die über das Mittelmeer fliehen und weiter nach Deutschland ziehen, obwohl sie nach den EU-Regeln im Erstaufnahmeland bleiben sollten.

So genannte Dublin-Überstellungen in der EU machen einen Großteil der Abschiebungen aus. Die Dublin-Regeln sehen vor, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem EU-Land stellen müssen, in dem sie als erstes europäischen Boden betreten. Die meisten Menschen mussten daher nach Italien zurück: 1.894. Dann folgt Albanien mit 1.178 und Frankreich mit 906 Menschen.



55,6 Prozent der Migranten verließen dem Bericht zufolge Deutschland mit Linienmaschinen, ein Drittel mit Charterflügen, die weiteren auf dem Land- oder Seeweg. Für die Sicherheitsbegleitung zahlte der Bund bis September demnach sechs Millionen Euro.

Seehofer will den Druck erhöhen

Auf das Jahr hochgerechnet geht die Linke von 22.411 Abschiebungen aus – nur leicht weniger als im Vorjahr. 2018 waren es 23.617 Abschiebungen, in den davor liegenden Jahren ähnlich viele.

Die Linke-Abgeordnete Ulla Jelpke sagte den Funke-Zeitungen, das Geld könne sinnvoller eingesetzt werden, etwa für Integrationskurse. "Abschiebungen reißen die betroffenen Menschen auf grausame Weise aus ihren sozialen Zusammenhängen und zwingen sie in Länder zurück, in denen ihnen Ausgrenzung, Verfolgung, Gewalt, soziale Notlagen und Perspektivlosigkeit drohen", kritisierte Jelpke.



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, den Druck auf die für Abschiebungen zuständigen Bundesländer zu erhöhen, um mehr ausreisepflichtige Ausländer abschieben zu lassen. Es sei "eine Schwachstelle in der Bundesrepublik Deutschland", dass zu viele abgewiesene Asylbewerber im Land blieben, obwohl sie eigentlich ausreisen müssten, sagte Seehofer im Bundestag.



Hier gebe es in den Bundesländern, die für die Abschiebungen zuständig sind, noch Defizite. Sein Ministerium wolle deshalb bis Dezember eine Aufstellung vorlegen, wie viele Ausreisepflichtige es in jedem Bundesland gibt und welche Hindernisse einer Abschiebung jeweils im Wege stünden, sagte der Innenminister. Die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen und die Dublin-Regelungen durchzusetzen, ist unter anderem eine Kernforderung der AfD.