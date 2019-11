In diesem Jahr feiert die jüngere deutsche Geschichte gleich zwei Jubiläen: 70 Jahre Grundgesetz sowie 30 Jahre Mauerfall. Sogenannte Gast- und Vertragsarbeiterinnen und ihre Familien sind Teil dieser Geschichte. Doch wird ihre Leistung ausreichend anerkannt? ZEIT ONLINE hatte die Kinder und Enkel ehemaliger Industriearbeiter aus Ost und West dazu aufgerufen, uns zu schreiben. Es erreichten uns Hunderte Einsendungen, vor allem aus dem ehemaligen Westdeutschland. Zum Gespräch luden wir die Soziologin Özge Jacobsen, die Linguistin Lumnije Jusufi, den Ingenieur Fabio Kraft, die Künstlerin Caner Teker und den Creative Director Andrejas Vodjevic in die Berliner Redaktion ein. Zudem baten wir die Kommunikationsdesignerin Thanh Nguyen Phuong und die Mediengestalterin Cilia Quive dazu, deren Eltern als Vertragsarbeiter in die ehemalige DDR eingewandert waren. Die Mehrheitsgesellschaft, darin sind sich alle einig, versteht auch vier Generationen später nicht, was sie gegenüber Einwanderern versäumt hat.



Eine kürzere Version dieses Gesprächs erschien in der ZEIT 47/2019.

ZEIT ONLINE: Herr Teker, auf ihrem Pullover steht Almancı. Was heißt das?

Caner Teker: Alman heißt "deutsch", und cı ist eigentlich eine Berufsbezeichnung. Almancı ist also der Beruf, deutsch zu sein. Es ist eine türkische Beleidigung für Deutschtürken. In der Türkei sieht mich keiner als Türke, genauso wie mich in Deutschland niemand als Deutscher sieht.

ZEIT ONLINE: Viele sogenannte Gastarbeiter, besonders Türken, sind nicht mehr in ihre Heimat zurückgekehrt. Ihre Familien leben zum Teil in vierter Generation in Deutschland.



Andrejas Vodjevic: Und dennoch wird bis heute nur über uns gesprochen, wenn es um Versäumnisse von Integration geht, also um den Teil, der vermeintlich nicht "funktioniert". Oder wenn man mal wieder Vorzeigemigranten braucht. Dass die Leistung der Gastarbeiter wesentlich zur Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik beitrug, wird völlig außer Acht gelassen.

Cilia Quive: Wenn in Medien und Politik über sie geredet wird, tut man so, als hätte man den Leuten eine Freude damit bereitet. Dabei müssen wir doch die Leistungen von Gastarbeitern nicht ständig besonders hervorheben. Es würde reichen, anzuerkennen, dass sie gemeinsam mit den Menschen von hier Deutschland zu dem gemacht haben, was es heute ist.

Özge Jacobsen: Da muss ich dir widersprechen: Die Biografien der Gastarbeiter sollten durchaus viel deutlicher hervorgehoben werden. Die Erfahrungen, die sie gemacht haben, sind einfach nicht mit denen der Deutschen vergleichbar. Gastarbeiter kamen ohne jegliche Sprachkenntnisse und oftmals allein aus ihrer Heimat.



Özge Jacobsen Özge Jacobsen, 1989 geboren, ist in der Öffentlichkeitsarbeit eines Münchner Unternehmen tätig. 1973 kam ihr Großvater nach Nordrhein-Westfalen, 1978 folgte der Rest der Familie. Ihr Vater kam als politischer Flüchtling 1983 aus der Türkei nach Deutschland.

Andrejas Vodjevic: Im alten Arbeitsbuch meiner Mutter steht sogar "unqualifiziert". Sie ist mit null Sprachkenntnissen und keinerlei Ausbildung im damaligen Jugoslawien in einen Zug gestiegen und in einem Land ausgestiegen, das billige Arbeitskräfte wollte.



Özge Jacobsen: Die damaligen Lebensumstände haben Auswirkungen bis in die dritte Generation. Das muss erzählt werden, sonst wird meine Oma weiterhin hören: "Sie haben hier 40 Jahre gelebt, aber Sie können kein Deutsch?" Ja, sie kann kein Deutsch, aber das hat einen Grund. Und dafür kann ich jetzt Deutsch.