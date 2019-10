Nach dem antisemitischen Terrorangriff auf die Synagoge in Halle an der Saale hat der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Politikerinnen und Politiker der AfD für die Tat mitverantwortlich gemacht. "Das eine sind diese schrecklichen Gewalttäter, vor denen wir uns schützen müssen – das andere sind auch die geistigen Brandstifter", sagte Herrmann im Bayerischen Rundfunk. "Da sind in letzter Zeit auch einige Vertreter der AfD in unverschämter Weise aufgefallen." Namentlich nannte er den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. "Höcke ist einer der geistigen Brandstifter, wenn es darum geht, wieder mehr Antisemitismus in unserem Land zu verbreiten", sagte Herrmann.

Am Mittwochmittag hatte ein bewaffneter Attentäter versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen. Sie war wegen des hohen jüdischen Feiertages Jom Kippur voll besetzt. Der Angreifer scheiterte an der verschlossenen Tür. Er erschoss daraufhin zwei Menschen, bevor er von der Polizei festgenommen werden konnte. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt. Bei dem Täter handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen Rechtsextremen. Er filmte die Tat mit einer Helmkamera. Das Video ist ein rechtsextremistisches Bekenntnis. Zudem hinterließ er ein antisemitisches Manifest.

Der Oberbürgermeister der Stadt, Bernd Wiegand (parteilos), bezeichnete Halle als bunt und vielfältig. "Halle ist kein rechtsextremes Zentrum", sagte Wiegand im ZDF-Morgenmagazin. Man gehe im Gegenteil "ganz konsequent gegen rechts vor". Der Rechtsextremismus sei "nicht zwingend ein Thema in unserer Stadt, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem", sagte Wiegand. Halle sei bedauerlicherweise zum Tatort geworden. "Wir müssen stärker einwirken."

Am Donnerstagmittag wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Synagoge in Halle besuchen. Geplant ist zudem ein Treffen mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Erwartet wird auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Er will auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) über neue Erkenntnisse informieren.

Vorwürfe gegen die Polizei

Der Präsident des Zentralrats der Juden erhob schwere Vorwürfe gegen die Polizei. "Dass die Synagoge in Halle an einem Feiertag wie Jom Kippur nicht durch die Polizei geschützt war, ist skandalös", sagte Schuster. "Diese Fahrlässigkeit hat sich jetzt bitter gerächt." Nur glückliche Umstände hätten ein Massaker verhindert, sagte Schuster. "Die Brutalität des Angriffs übersteigt alles bisher Dagewesene der vergangenen Jahre und ist für alle Juden in Deutschland ein tiefer Schock."



Die Spurensicherung der Polizei lief auch am Donnerstagmorgen im etwa 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) weiter. Die zuvor erweiterte Sperrzone wurde verkleinert. Immer wieder fuhren Polizeiwagen die Landstraße rund um den Ort ab. Der Tatort in Halle wurde kurz nach den Angriffen abgeriegelt, mehrere Häuser wurden durchsucht.