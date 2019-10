In Österreich heißen die Liberalen Neos, sie sind pink, sehr proeuropäisch und jung. In der Schweiz heißen die Liberalen FDP, und neuerdings geben sie sich grün und klimabewegt. Und in Deutschland heißen sie zwar auch FDP, sind aber eher autobewegt. Wir diskutieren, mit welchen unterschiedlichen Strategien die liberalen Parteien in unseren Ländern um Erfolg kämpfen und wie gut das funktioniert.

Zweites Thema bei Servus. Grüezi. Hallo.: Am 20. Oktober wählt die Schweiz National- und Ständerat. Wir klären, wie die Wahl funktioniert und was den Wahlkampf von denen in Deutschland und Österreich unterscheidet.