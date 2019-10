© Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE

Er hat mit einem einzigen YouTube-Video die CDU gehörig verstört – und vielleicht sogar die Europawahlen beeinflusst. "Die Zerstörung der CDU" wurde bis heute mehr als 16 Millionen Mal gesehen. Auftritte in elektronischen Medien hat Rezo seither mit einer Ausnahme abgelehnt. Bis jetzt: Fast neun Stunden am Stück sprach er in unserem unendlichen Podcast Alles gesagt? mit ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner und ZEITMagazin-Chefredakteur Christoph Amend.

Das Kind eines Pfarrer-Ehepaars hat Informatik studiert und mit der Note 1,0 abgeschlossen. Nebenbei hat er hat in einigen Bands gespielt, unter anderem Death Metal mit "Vegan-Straight-Edge-Texten". Beruflich hat er sich dann doch anders orientiert und ist YouTuber geworden. Einer der erfolgreichsten in Deutschland: Seinen Kanal "Rezo ja lol ey" haben 1,1 Millionen Menschen abonniert.

Wie genau es zu dem CDU-Video kam, welche neuen Projekte er verfolgt, wie man in einer Familie mit sehr vielen Pfarrern aufwächst und warum er gegen 17 Uhr gelegentlich nur eine Dose Bohnen frühstückt, hat Rezo in 8 Stunden und 40 Minuten genau ausgeführt. Er hat zur Gitarre gesungen, das gefürchtete Spiel "A oder B oder weiter" überstanden und mit den Gastgebern veganes Sushi gegessen. Dann erst sprach Rezo das traditionelle Schlusswort, das die Sendung abrupt beendet. Das darf bei Alles gesagt? nur der Gast.

1/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 2/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 3/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 4/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 5/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 6/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 7/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 8/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 9/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 10/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 11/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 12/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 13/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 14/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 15/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 16/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 17/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE 18/18 © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE

Inhalt der Folge:

00:06 Death Metal mit Vegan-Straight-Edge-Texten



00:18 Wie es zur "Zerstörung der CDU" kam



00:30 Brauchen wir eine Revolution?



00:47 "Ich glaube, Axel Voss ist total der liebe Typ, als Mensch"



00:55 "Wenn du das Video veröffentlichst, ist der Werbedeal weg"

01:15 Rezo, der Informatiker



01:23 Rezo, der Musiker



01:38 Als sich seine Eltern Sorgen machten



02:06 Alles vegan hier (Es gibt Sushi)



02:25 Als er nachts in Wuppertal von der Polizei gejagt wurde



02:42 "So ein Klimapaket hätte ich dir in zwei Stunden geschafft, ohne Scheiß"



02:47 Bundeskanzler sein ist gut, werden nicht so.



03:15 Rezos Quarterlife-Crisis

03:38 Rezos Ärger mit YouTube



04:06 "Deutsche Texte kriege ich nicht hin"



04:24 Das Video zum Journalismus



04:53 "Ich zünde lieber das Boot an, auf dem wir beide sind, Hauptsache, du brennst auch"



05:06 Manchmal geht er tagelang nicht raus



05:21 "Ich kann nicht ohne Duschen"

05:22 Die Show mit Rezo und Paul von der CDU



05:39 Sein Leben nach der "Zerstörung der CDU"

06:02 Gibt es Hoffnung für die Menschheit?



06:18 "Auf Demos mache ich nie ein Foto"



06:19 Einmal im Leben im Stripclub



06:20 Wo sieht er sich in zehn Jahren?



06:22 "Livemusik ist wie auf Droge sein"



06:24 "Als ich 13, 14, 15 war, hatte ich selbstverletzendes Verhalten"



07:14 Die Spaltung der Gesellschaft



07:28 "Wann ist ein Unternehmen zu groß?"



07:29 Jetzt kommt TikTok



08:03 Wissenswertes über Aachen



08:12 Holzzahnbürsten oder Wahlverhalten?



08:14 Er könnte in die Politik gehen: Er hat eine weiße Weste



08:31 "Ich bin ein kleiner Kontrollfreak"



08:36 Wie lebt man von YouTube?



08:39 "Es lohnt sich für mich, dieses Jahr noch reinzuballern"

Produktion: Maria Lorenz/Pool Artists

Bild: Meiko Herrmann

Recherche: Hannah Schraven, Vincent Mank